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الوطني يستضيف سلسلة من ورش العمل لموظفي الصندوق الكويتي للتنمية

1/17/2024 11:13:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تربطه بالعديد من المؤسسات الحكومية في جميع القطاعات، استضاف بنك الكويت الوطني سلسلة من ورش العمل لموظفي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ركزت على تغطية المجالات الحيوية المتعلقة بأنشطة الصندوق الكويتي في مجالات الخزينة والتمويل التجاري وتحويلات الأموال.
وتم تنظيم ورش العمل في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني بمشاركة 25 من موظفي الصندوق الكويتي للتنمية خلال الفترة من 10 ديسمبر 2023 حتى 14 الجاري، وشملت ورشتي عمل عقدتا على مدى 4 أيام.
وتخللت ورش العمل مناقشات تفاعلية وتبادل للمعرفة والخبرات بهدف تعزيز العلاقة بين الصندوق الكويتي وبنك الكويت الوطني، وضمان استمرار الدعم لمساهماته الحيوية ومبادراته الإستراتيجية في التنمية الاقتصادية العالمية، حيث يقوم الصندوق بدور فاعل في جهود التنمية الدولية بما يقدمه من مساعدات فنية وقروض بشروط ميسرة لتمويل مشاريع التنمية في العديد من الدول النامية.
وبهذه المناسبة، قالت مدير إدارة شركاء الأعمال في الموارد البشرية للمجموعة غنى بن غريب: تعكس هذه الورش سعي الوطني نحو القيام بدور فاعل في تطوير القدرات والطاقات البشرية داخل المؤسسات الحكومية بصفته الشريك المصرفي الرئيسي للقطاع الحكومي.
وأشارت إلى أن البنك يأخذ على عاتقه تنمية وتطوير العنصر البشري ضمن شراكاته مع جميع المؤسسات وخاصة الحكومية وذلك انسجاما مع التزامات البنك المجتمعية والتنموية، التي تأتي جنبا إلى جنب مع العديد من المبادرات التي تتواصل سنويا إيمانا منه بالأثر الفاعل لهذه البرامج الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه، كما انها تترجم الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.
وأضافت بن غريب ان نشر الثقافة المصرفية وتعريف الكوادر العاملة في المجال الحكومي على العمل المصرفي بشكل عام يأتي ضمن حرص البنك على تحقيق تناغم بين أهداف الاستدامة الاقتصادية للمجموعة وتلك الخاصة بالدولة والقائمة في الوقت نفسه على العنصر البشري المدرب وفقا لأعلى المعايير العالمية.
وأوضحت ان بنك الكويت الوطني تربطه علاقات وثيقة ومميزة مع المؤسسات الحكومية الكويتية، مشيرة إلى أن خطط تدريب الكوادر الوطنية الكويتية تأتي في إطار التآزر والمساهمة الفاعلة من البنك في إعداد جيل يتمتع بقدرات تنافسية وإنتاجية تميزه كقوة عمل وطنية.

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