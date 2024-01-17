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الخليج يمنح حاملي بطاقات فيزا الائتمانية استردادا نقديا

1/17/2024 11:13:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يُطلق بنك الخليج عرضا حصريا لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لتوفير أفضل الخدمات وتشجيعا للعملاء على استخدام أحدث تقنيات الدفع، إذ يمنحهم استرداداً نقديا بنسبة 15%، عند الدفع لدى المقاهي والمطاعم داخل الكويت وخارجها، عبر تطبيق «آبل باي» و«غوغل باي» و«سامسونج باي».
وللتمتع بمزايا العرض، يتعين على العميل إنفاق 100 دينار كحد أدنى في المطاعم والمقاهي سواء داخل الكويت أو خارجها خلال فترة العرض من 14 يناير إلى 15 فبراير المقبل، على أن يكون الحد الأقصى للاسترداد النقدي الذي يحصل عليه العميل الواحد هو 75 دينارا.
وسيتم إيداع مبالغ الاسترداد النقدي في بطاقات العملاء بحلول 10 مارس 2024، مع إخطارهم بمبلغ الاسترداد برسائل نصية.
وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي: يحرص بنك الخليج على إطلاق عروض حصرية لحاملي بطاقاته الائتمانية المختلفة على مدار العام، في إطار مساعيه لمكافأة عملائه وتلبية متطلباتهم ومواكبة تطلعاتهم، وذلك بالتوازي مع مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير تجربة عملاء متميزة.
وأشار إلى أن بطاقات بنك الخليج الائتمانية تحمل العديد من المميزات التي يمكن لعملاء البنك الاستفادة منها، حيث توفر هذه البطاقات للعملاء العديد من العروض في مختلف القطاعات من بينها المطاعم والفنادق والسياحة، والسفر، والترفيه والصحة والتجميل، وتأجير السيارات، وغيرها.
على صعيد متصل، يوفر بنك الخليج لعملائه أفضل وأسرع برنامج مكافآت في الكويت، إذ يمكن العملاء من استبدال نقاطهم بتذاكر سفر على متن جميع خطوط الطيران، وإجراء الحجوزات الفندقية لدى أكثر من 300.000 فندق حول العالم.

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