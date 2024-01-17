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الأهلي يعلن رابح الفوز الأسبوعي

1/17/2024 11:13:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز عباس موهيات موتوروالا في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار، وقد أقيم السحب يوم الإثنين الماضي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وأعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه الذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى.

وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرصا أكبر للفوز بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، والجائزة الربع سنوية بقيمة 100 ألف دينار، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، مع الاستمرار في تنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.

ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع، على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب الأسبوعي يوم الاثنين 22 يناير 2024، حيث سيعلن اسم الرابح القادم، وكلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.

MENAFN17012024000130011022ID1107735315

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