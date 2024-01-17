24 4 مليار دولار مشاريع نفطية نفذتها الشركات الكورية بالكويت



11.6 مليار دولار عقوداً نفطية منحت للشركات الكورية بالكويت في 2014.. الأعلى خلال 10 سنوات 10.2 مليارات دولار قيمة المشاريع النفطية الممنوحة للشركات الكورية بالشرق الأوسط خلال 2023



محمود عيسى

في سياق استعراضها لنشاط الشركات الكورية الجنوبية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العقد الماضي، كشفت مجلة ميد عن أن الشركات الكورية الجنوبية نفذت مشاريع نفطية في الكويت بلغت قيمتها 24.4 مليار دولار، حيث توزعت على مشاريع بقيمة 11.63 مليار دولار في 2014، وبقيمة 9.8 مليارات دولار في 2015، ومشاريع قيمتها 2.9 مليار دولار في 2016.

وبحسب بيانات نشرتها «ميد بروجكتس»، التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية بالتعاون مع الجمعية الكورية الجنوبية للمجمعات الصناعية، فإن الشركات الكورية الجنوبية لم تفز بأي عقود ضخمة في القطاع النفطي الكويتي خلال الفترة بين 2017 و2023.

وتظهر البيانات أن العقود النفطية الممنوحة للشركات الكورية الجنوبية في الكويت خلال عام 2014 كانت الأعلى خلال العقد الماضي من حيث القيمة، واستحوذت على نحو 44.38% من قيمة الترسيات الإجمالية الممنوحة للشركات الكورية الجنوبية في المنطقة والبالغة 26.21 مليار دولار.

وأشارت البينات إلى أن المشاريع الممنوحة للشركات الكورية الجنوبية خلال عام 2014 في كل من العراق ومصر جاءت المركزين الثاني والثالث بعد الكويت، وذلك بترسيات بلغت 7.76 مليارات دولار في العراق، و3.46 مليارات دولار في مصر، بينما حلت الإمارات رابعا بـ 2.5 مليار دولار، والجزائر بالمركز الخامس بواقع 800 مليون دولار.

ووفقا لأرقام «ميد بروجكتس»، يتبين أن العقود التي أرستها الكويت بقطاع النفط والغاز على الشركات الكورية الجنوبية خلال 2014 بمفرده، يتجاوز إجمالي ترسيات دول المنطقة بأكملها على الشركات الكورية الجنوبية في 2023، والذي بلغ 10.23 مليارات دولار، حيث أرست السعودية عقودا على الشركات الكورية الجنوبية بالعام الماضي قيمتها 8.88 مليارات دولار.

فيما أرست قطر عقودا على الشركات الكورية الجنوبية بالعام الماضي قيمتها 1.29 مليار دولار، وأرست العراق مشاريع بواقع 44.8 مليون دولار، وأرست الكويت مشاريع على هذه الشركات بقيمة 20.6 مليون دولار خلال العام الماضي.

وعلى صعيد متصل، قالت المجلة إن فوز المقاولين الكوريين الجنوبيين العام الماضي بالمشاريع الكبرى في السعودية، ساعدهم على تحقيق أعلى مستوى منذ 5 سنوات في عقود النفط والغاز والبتروكيماويات الإقليمية، ما يعني عودة قوية لمقاولي النفط والغاز الكوريين الجنوبيين في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2023.

ويعتبر حجم العقود التي تمت ترسيتها في العام الماضي هو الأعلى منذ عام 2017، عندما فاز المقاولون الكوريون الجنوبيون بعقود قيمتها 22.63 مليار دولار، وساهمت إيران بما يقرب من نصف تلك العقود في ذلك العام.

وأشارت البيانات إلى أن شركة هيونداي للهندسة والإنشاء (HDEC) فازت بحصة الأسد من عقود الهندسة والتوريد والإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، مما يجعلها المقاول الكوري الجنوبي الأكثر نجاحا في المنطقة.

وقد منحت شركة أرامكو السعودية عقودا بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار كجزء من مشروع أميرال للبتروكيماويات الذي تقدر قيمته بـ 11 مليار دولار في الجبيل بالمنطقة الشرقية بالمملكة، فيما فازت شركة HDEC بعقد بقيمة 2.93 مليار دولار لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء في وحدة التكسير المركزية ذات اللقيم المختلط لمشروع أميرال للبتروكيماويات المخطط له.

وخارج المملكة العربية السعودية، فازت شركة سامسونج الهندسية - ثاني أنجح المقاولين الكوريين الجنوبيين في المنطقة العام الماضي - بعقد الهندسة والتوريد والبناء، في كونسورتيوم مع شركة سي تي سي آي التايوانية، من شركة قطر للطاقة/ سي بي سي كيم لمجمع البتروكيماويات في رأس لفان.

ومن المتوقع أن يبدأ مجمع رأس لفان للبتروكيماويات الإنتاج في عام 2026. ويتكون من وحدة تكسير الإيثان بقدرة 2.1 مليون طن سنويا من الإيثيلين.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة إمكانات إنتاج الإيثيلين في قطر بنحو 70%. وستكون وحدة تكسير الإيثان الأكبر في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر الشركات في العالم.

ويتضمن المجمع أيضا خطين للبولي إيثيلين بإنتاج مشترك يبلغ 1.68 مليون طن سنويا من منتجات البوليمر عالي الكثافة (HDPE)، مما يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في قطر بنسبة 82% إلى حوالي 14 مليون طن سنويا.

وستكون شركة Samsung Engineering مسؤولة عن مرافق إنتاج الإيثيلين الرئيسية. ويشمل نطاق عملها الأفران وهدرجة الإيثان ووحدة تنقية الهيدروجين وثلاثة ضواغط رئيسية.

ستكون شركة CTCI مسؤولة عن البنية التحتية للمرافق، بما في ذلك جمع البخار/المكثفات ومياه تغذية الغلايات.