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أسواق المال تلزم الشركات المدرجة في السوق الرئيسي بتوفير النظام الإلكتروني للمشاركة بجمعياتها العامة

1/17/2024 11:13:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت هيئة أسواق المال جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن السوق الرئيسي إلى الالتزام بتوفير النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة، وذلك للجمعيات التي يقع تاريخ حق حضورها بعد 2 مارس 2024، حيث يأتي ذلك انطلاقا من توسيع نطاق استخدام النظام الإلكتروني للحضور والمشاركة في الجمعية العامة.
وقالت الهيئة إنه يتوجب الالتزام بما يترتب على ذلك من إجراءات يجب اتباعها وفقا للائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ودليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، هذا بالإضافة إلى الالتزام القائم على الشركات المدرجة ضمن السوق الأول وفق التعميم رقم 10 لسنة 2022 سالف الذكر.
وتحث الهيئة كل الشركات التي تنوي عقد جمعياتها العامة في الفترات المقبلة، بتشجيع مساهميها على المشاركة بالجمعيات وتيسير متطلبات مشاركتهم، نظرا لما يوفره هذا النظام من تفعيل لمشاركتهم، وحماية لحقوقهم، لاسيما الأقلية منهم، في حال وجود أي استفسارات من خلال البريد الإلكتروني التالي: ([email protected] ).

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