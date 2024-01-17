الجيش الأميركي: قصفنا في اليمن 14 منصة صواريخ فجر اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الأميركي أنه قصف، فجر اليوم الخميس، في اليمن 14 منصة صواريخ مُذخّرة كان الحوثيون قد جهزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.



وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، في بيان، إن "هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق شكّلت خطرا على السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أي لحظة".

