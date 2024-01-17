الجيش الأميركي: قصفنا في اليمن 14 منصة صواريخ فجر اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الأميركي أنه قصف، فجر اليوم الخميس، في اليمن 14 منصة صواريخ مُذخّرة كان الحوثيون قد جهزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، في بيان، إن "هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق شكّلت خطرا على السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أي لحظة".
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