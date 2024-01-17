الابتكار يرفع سمانا للتطوير العقاري إلى أهم 10 شركات تبيع على الخارطة في عام 2023

(MENAFN
- Media4pr) (دبي): وسط النسيج النابض بالحياة للمشهد العقاري في دبي، أعلنت سمانا للتطوير العقاري اليوم عن إنجازها الرائد المتمثل في ضمان التميز بكونها من بين أفضل 10 مطورين بيعًا على الخارطة في دبي لعام 2023 وفقًا لشركة بروبرتي مونيتور، الشركة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، ومزود المعلومات العقارية.
سمانا للتطوير العقاري مع مراس، إعمار
يعد تعيين سمانا للتطوير العقاري مع أكبر المطورين الرئيسيين في دبي مثل مراس من دبي القابضة العقارية، وإعمار العقارية، وسبحة العقارية إنجازًا في حد ذاته ويعكس التزام سمانا للتطوير العقاري بالتسليم في الوقت المحدد والتركيز على المستخدم النهائي.
2.8% من حصة السوق - معلومات بروبرتي مونيتر
تعكس أحدث الإحصائيات الصادرة عن بروبرتي مونيتور أن سمانا للتطوير العقاري مدعومة بحصة سوقية ملحوظة بنسبة 2.8% وزيادة في المبيعات بنسبة 600%، متجاوزة المنافسين، مما يجعل هذا العام تحويليًا للشركة حيث استحوذت على حصة سوقية قدرها 2.8% من العقارات على الخارطة في دبي. ويؤكد هذا النمو الكبير الفطنة الاستراتيجية للشركة والتزامها الثابت بتوفير الرفاهية بأسعار معقولة، وعائد تنافسي على الاستثمار (ROI)، وخطط سداد مريحة.
إطلاق 12 مشروعًا في عام 2023
بالمقارنة مع المنافسين الهائلين، لم تحافظ شركة سمانا للتطوير العقاري على مكانتها فحسب، بل تجاوزت التوقعات، مستفيدة من ديناميكيات السوق المتغيرة لتأمين نمو غير مسبوق وإطلاق 12 مشروعًا جديدًا في عام 2023. وقد لعبت قدرة الشركة على التكيف مع الاتجاهات المتغيرة ومواءمة العروض مع تفضيلات العملاء دورًا محوريًا في التفوق على المنافسين.
3.3 مليار درهم مبيعات عام 2023
ويتمثل الإنجاز الجدير بالملاحظة الذي حققته سمانا للتطوير العقاري في عام 2023 في تحقيق حجم مبيعات كبير بقيمة 3.3 مليار درهم في سوق العقارات في دبي. إن التزام الشركة بالخدمة المتميزة وفلسفتها "في الوقت المحدد وفي كل مرة" كان له دور فعال في تحقيق هذا الإنجاز. كما هو موضح في سجلها الحافل، قامت شركة سمانا للتطوير العقاري بتسليم ثلاثة مشاريع في الوقت المحدد، مما عزز سمعتها من حيث الموثوقية والتميز.
ظلت حمامات السباحة الخاصة والمعيشة على طراز المنتجعات مصدر جذب للمستثمرين
يرتبط نجاح شركة سمانا للتطوير العقاري بالعروض التنافسية التي تميزها عن المنافسة. لقد كان إدخال نمط الحياة المنتجعية مع حمامات السباحة الخاصة في المباني السكنية بمثابة ابتكار محوري، ولاقى صدى في السوق وساهم في الصعود السريع للشركة في صفوف العقارات. أظهر هذا المفهوم المبتكر تفاني الشركة في مفاهيم التصميم غير التقليدية وتجارب المعيشة الفاخرة، مما يجعلها "المطور الأكثر رواجًا" من حيث الابتكار والتسليم.
يسلط عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، الضوء على العوامل الرئيسية وراء هذا الإنجاز، قائلاً: "يعد الحصول على مكان بين أفضل 10 مطورين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة شهادة على تفاني الفريق والتزامه بتقديم استشارات استثمارية مصممة خصيصًا وخدمة استثنائية. إن فلسفتنا المتمثلة في "الوصول في الوقت المحدد وفي كل مرة"، إلى جانب عروضنا الفريدة، دفعتنا إلى صدارة سوق العقارات، ونحن متحمسون للبناء على هذا النجاح في الأشهر المقبلة.
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد شركة سمانا للتطوير العقاري لاستفادة من الزخم المكتسب في عام 2023. وتشير التوقعات إلى نمو كبير بنسبة 40% إلى 50% في الحجم الإجمالي للسوق في عام 2024، مع احتفاظ قطاع العقارات على الخارطة بالهيمنة.
8.8 مليار درهم الهدف لعام 2024
مدعومة بالنجاح الذي حققته في عام 2023، حددت الشركة هدف مبيعات طموحًا بقيمة 8.8 مليار درهم إماراتي لعام 2024، وهو دليل على مؤهلاتها وثقتها في النمو المستمر وريادتها في السوق.
إن نجاح شركة سمانا للتطوير العقاري ليس مجرد نتيجة لاتجاهات السوق؛ إنه انعكاس للنهج العملي الذي تتبعه الشركة في المنافسة. إن الالتزام بتسليم المشروع في الوقت المناسب، والذي تجسد في فلسفة "في الوقت المحدد وفي كل مرة"، قد وضع سمانا للتطوير العقاري كلاعب موثوق وجدير بالثقة في قطاع العقارات.
إن الريادة في مفهوم حمامات السباحة الخاصة المدمجة في المباني السكنية لم تعزز تجربة المعيشة الفاخرة لسكان سمانا للتطوير العقاري فحسب، بل حصلت أيضًا على اعتراف وأوسمة الصناعة.
"بعد عام 2023 الذي حطم الأرقام القياسية ، نحن حريصون على اغتنام الفرص التي يحملها عام 2024. لقد كان تركيزنا على التسليم في الوقت المناسب والابتكار حجر الزاوية في نجاحنا. ويعكس إطلاق المشاريع الفاخرة في دبي التزامنا بالتميز وجهودنا. الالتزام بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا المميزين." يقول عمران فاروق.
خطة سداد 1%
بالإضافة إلى كل ذلك، تمتد خطة سداد سمانا للتطوير العقاري النموذجية على ثمانية سنوات بواقع 1% كل شهر. مرونة التقسيط تجعل عملية الشراء أسهل للمستثمرين والمشترين، وخاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى الانتقال من شقة مستأجرة إلى امتلاك منزل في دبي.
وبينما تواصل سمانا للتطوير العقاري تشكيل المشهد العقاري الديناميكي في دبي، تظل الشركة ملتزمة بالمساهمة بشكل إيجابي في نمو المدينة وإعادة تعريف مستويات المعيشة الحديثة.
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