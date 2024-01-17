تقييم موديز من بنك بوزيتيف "الاستثمارات الدولية المباشرة ستزيد"

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اسطنبول – (ARAB NEWSWIRE) – قامت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، في الوقت الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني لتركيا، بمراجعة توقعاتها صعودا بما يتماشى مع توقعات السوق.
إركان كورك، رئيس مجلس إدارة بنك بوزيتيف، على تقرير موديز، على تقرير موديز، قائلا إن "زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفاض عجز الحساب الجاري والتجارة الخارجية، والصادرات التي حطمت الأرقام القياسية، وآثار النمو القوي، وبقاء علاوة مقايضة العجز عن سداد الائتمان دون 300 دولار تجذب انتباه المؤسسات الدولية. وقد تلقت تركيا بالفعل ردودا إيجابية من وكالات تصنيف أخرى مثل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وستاندرد آند بورز. ليس من المستغرب أن تحول وكالة موديز توقعات التصنيف الائتماني لتركيا إلى إيجابية. لقد كان تقييما يتماشى مع توقعاتنا، بل وتأخر كثيرا".
"قرار موديز سيكون بمثابة محفز في الأسواق"
وفي إشارة إلى أن القرار سيكون بمثابة محفز في الأسواق المحلية، قال إركان كورك: "حتى الآن، لم تستطع مؤسسات التصنيف الائتماني، التي كانت بخيلة جدا بشأن تركيا واتخذت أحيانا قرارات بعيدة عن الموضوعية، تجاهل الصورة الإيجابية. أعتقد أن الاستثمارات الدولية المباشرة، وخاصة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، سوف تتسارع في بلدنا. الأسواق العالمية تخرج من سبات العطلات وتعود إلى الروتين. نحن ندخل فترة تتسارع فيها دخول المستثمرين الأجانب إلى أصول الليرة التركية، وسيتم كتابة قصص نجاح جديدة".
"نحن نقف إلى جانب الإدارة الاقتصادية"
وشدد كورك على أن اجتماعات المستثمرين التي تعقدها الإدارة الاقتصادية تؤتي ثمارها، وقال: "بصفتنا بنك بوزيتيف، نقف إلى جانب رئيسنا رجب طيب أردوغان والإدارة الاقتصادية. وسنواصل العمل بكل قوتنا من أجل نجاح السياسات المنفذة. سيذكر القرن الثاني لجمهوريتنا على أنه قرن الاستثمار. بصفتنا BankPozitif ، في هذه الفترة التي سنحتفل
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