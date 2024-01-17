أصداءً واسعة يحققها "الإسكندراني" بعد أسبوع من بدء عرضه في صالات السينما السعودية.

(MENAFN
- Global Advertising) حقق فيلم "الإسكندراني" المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، أصداءً واسعة بعد أسبوع من بدء عرضه في صالات السينما في المملكة العربية السعودية والإمارات؛ حيث يحظى الفيلم الذي يعود بمخرجه خالد يوسف إلى السينما بعد غياب دام أكثر من 5 أعوام تقريباً، منذ فيلم "كارما"، بإقبال كبير من الجمهور السعودي والإماراتي، وتصدر الفيلم الذي يُعد أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي، قائمة الإيرادات في دور العرض السينمائية داخل مصر، ومازال محافظًا على صدارته.
يضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من النجوم الفنان “أحمد العوضي، والفنانة زينة، ومحمود حافظ، وعصام السقا، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، ومحمد رضوان، والفنان القدير حسين فهمي.
وتدور أحداث فيلم الإسكندراني في إطار أكشن شعبي تشويقي، يظهر خلاله الفنان أحمد العوضي بشخصية بكر الإسكندراني وهو يعمل في تجارة السمك ويهوى المصارعة والملاكمة، كما تجمعه قصة حب بزينة التي تقدم دور قمر، كما يدخل في خلافات مع الفنان بيومي فؤاد، وتسيطر مشاهد الأكشن على الأحداث، أما الفنان حسين فهمي؛ فيظهر بشخصية الخواجة يورغو وهو شخص يوناني.
ويُعد فيلم "الإسكندراني " تتويجًا لأعمال المخرج المصري الكبير خالد يوسف، كما يترجم الإقبال الواسع على فيلم "الإسكندراني " فور طرحه في صالات السينما في مصر والسعودية والإمارات نجاح وصول الأعمال الروائية التي ألفها الراحل أسامة أنور عكاشة، لشرائح واسعة من الجمهور على مستوى الوطن العربي، وبعد تحويل رواية الإسكندراني إلى فيلم سينمائي، أصبح الجمهور مُتعطشًا للتعرف أكثر على "الإسكندراني " الذي يُعرض الآن في العديد من دور العرض.
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