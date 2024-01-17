يقضي رحلة طيران في المرحاض.. ويتلقى رسالة من أسفل الباب

قضى راكب مدة سفره على متن إحدى الطائرات داخل المرحاض، بعدما تسبب عطل بالباب في محاصرته طوال مدة الرحلة المروّعة.

كان الراكب قد احتاج إلى دخول الحمام عقب إقلاع رحلة إحدى طائرات شركة «سبايس جيت» من مومباي إلى بنغالورو، لكن الأمور أخذت منحى آخر انتهى به إلى البقاء هناك مدة الرحلة بكاملها، وذلك حسبما ذكر موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وباءت كل المحاولات لإخراج الرجل بالفشل، إذ عجز طاقم الطائرة عن فتح الباب من الخارج، فلم يتمكن الراكب من الخروج من الحمام الضيق إلا عندما هبطت الطائرة في مطار بنغالورو بفضل الفنيين الموجودين على الأرض.

وأوضحت شركة «سبايس جيت»، في بيان أصدرته عن الحادث، أنه «في 16 يناير، لسوء الحظ، علق أحد الركاب داخل المرحاض لمدة ساعة تقريباً على متن رحلة سبايس جيت المنطلقة من مومباي إلى بنغالورو، بينما كانت الطائرة في الجو، بسبب عطل في قفل الباب».

وأضافت: «طوال الرحلة، قدم طاقمنا المساعدة والتوجيه للراكب. ولدى وصوله، قام أحد المهندسين بفتح باب المرحاض، وتلقى الراكب الدعم الطبي الفوري».

وبحسب البيان، كان هناك اتصال بين طاقم الطائرة والراكب المحاصر في حين ظل محاصراً داخل المرحاض، إذ تمكنوا من تمرير رسالة إليه من أسفل الباب.

وفي الرسالة، أبلغ الطاقم الرجل أنهم بذلوا أقصى جهدهم لفتح الباب، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وحثوه على عدم الذعر، وطمأنوه بأنهم سيهبطون خلال بضع دقائق، ونصحوه أيضاً بإغلاق غطاء المرحاض والجلوس عليه.