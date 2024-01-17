شركات تأمين ترفض تغطية السفن الأمريكية ضد المخاطر

كشف تقرير أن عدداً متزايداً من شركات التأمين ترفض تغطية السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية مع تدهور الوضع في البحر الأحمر.

ويأتي تردد شركات التأمين في الوقت الذي دعا فيه مسؤولون أمريكيون السفن التجارية الأمريكية إلى ضرورة الابتعاد عن الممر المائي الحيوي حتى إشعار آخر، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للخدمات البحرية والبضائع والخدمات اللوجستية، وهي وحدة وساطة التأمين واستشارات إدارة المخاطر في شركة مارش ماكلينان، إن «بعض شركات التأمين لم تعد مستعدة للتأمين ضد مخاطر الحرب للسفن التي تملكها أو تشارك فيها الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل التي تسافر عبر البحر الأحمر».

وتعرضت سفينة شحن تملكها وتديرها الولايات المتحدة لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن يوم الاثنين، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

وعلى الرغم من أن شركات التأمين لا تفرض جميعها قيوداً، فإن بيكر قال إن سوق التأمين تتشدد بشكل واضح، مشيراً إلى أنه يمكن أن تستمر الأسعار في الارتفاع.

وقال بيكر إن معدلات مخاطر الحرب ارتفعت من 0.01% فقط من قيمة السفن في أوائل ديسمبر إلى 0.7 اليوم. وهذا يعني أن تكلفة التأمين على سفينة حاويات بقيمة 100 مليون دولار ارتفعت من 10 آلاف دولار لكل رحلة إلى 700 ألف دولار اليوم.

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