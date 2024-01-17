قصف أميركي بريطاني جديد يستهدف مواقع يمنية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت وسائل إعلام يمنية، "إن العدوان الأمريكي البريطاني شنت قصفا استهدف مواقع في عدد من المحافظات اليمنية.

وذكرت وسائل الإعلام، أن القصف استهدف محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله الحوثيين" يحيى سريع، "تنفيذ هجوم على سفينة (جينكو بيكاردي الأمريكية) في خليج عدن بصواريخ بحرية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وقال سريع، "إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة مصادر التهديدِ في البحرين العربي والأحمر ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز واستمرارا في دعم الشعب الفلسطيني".





