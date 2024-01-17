قصف أميركي بريطاني جديد يستهدف مواقع يمنية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وسائل إعلام يمنية، "إن العدوان الأمريكي البريطاني شنت قصفا استهدف مواقع في عدد من المحافظات اليمنية.
وذكرت وسائل الإعلام، أن القصف استهدف محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.
وفي وقت سابق أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله الحوثيين" يحيى سريع، "تنفيذ هجوم على سفينة (جينكو بيكاردي الأمريكية) في خليج عدن بصواريخ بحرية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".
وقال سريع، "إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة مصادر التهديدِ في البحرين العربي والأحمر ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز واستمرارا في دعم الشعب الفلسطيني".
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