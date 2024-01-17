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البنتاغون: محاولة ردع الحوثيين لم تنجح حتى الآن

1/17/2024 7:22:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) باتريك رايدر ان محاولة ردع الحوثيين لم تنجح حتى الآن.

وأضاف الأربعاء ، سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة لردع الحوثيين عن شن مزيد من الهجمات.

وتابع رايدر
: لن نتردد في الدفاع عن قواتنا والتجارة الدولية في البحر الأحمر.

واردف
: نتابع التقارير بشأن تعرض سفينة لهجوم في خليج عدن.

وقال : ضرباتنا نجحت في تقويض قدرات الحوثيين ولن نفاجأ بسعيهم لشن هجمات انتقامية.

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