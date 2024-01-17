البنتاغون: محاولة ردع الحوثيين لم تنجح حتى الآن

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) باتريك رايدر ان محاولة ردع الحوثيين لم تنجح حتى الآن.

وأضاف الأربعاء ، سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة لردع الحوثيين عن شن مزيد من الهجمات.

وتابع رايدر

: لن نتردد في الدفاع عن قواتنا والتجارة الدولية في البحر الأحمر.

واردف

: نتابع التقارير بشأن تعرض سفينة لهجوم في خليج عدن.

وقال : ضرباتنا نجحت في تقويض قدرات الحوثيين ولن نفاجأ بسعيهم لشن هجمات انتقامية.