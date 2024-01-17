البنتاغون: محاولة ردع الحوثيين لم تنجح حتى الآن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) باتريك رايدر ان محاولة ردع الحوثيين لم تنجح حتى الآن.
وأضاف الأربعاء ، سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة لردع الحوثيين عن شن مزيد من الهجمات.
وتابع رايدر
: لن نتردد في الدفاع عن قواتنا والتجارة الدولية في البحر الأحمر.
واردف
: نتابع التقارير بشأن تعرض سفينة لهجوم في خليج عدن.
وقال : ضرباتنا نجحت في تقويض قدرات الحوثيين ولن نفاجأ بسعيهم لشن هجمات انتقامية.
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