سفير مصر السابق في تل أبيب يتوجه للعرب بنصائح للتعامل مع إسرائيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - علق سفير مصر السابق في تل أبيب، حازم خيرت، الذي تم تعيينه عام 2015، على مسارات حل القضية الفلسطينية ودور المجتمع العربي في التعامل مع التيارات المعتدلة وحركات السلام الإسرائيلي.

وقال خيرت في تصريحات لجريدة "الأهرام" المصرية: "في هذا الأمر علينا أولا الرهان على التيارات المعتدلة في إسرائيل، وثانيا مراجعة إدارتنا للصراع العربي الإسرائيلي خلال الـ 75 عاما الماضية، فيما أخفقنا وفيما نجحنا، وللأسف الشديد باستثناء حرب أكتوبر واتفاقية السلام بعدها، فإننا أخفقنا كثيرا".

وتابع سفير مصر السابق في تل أبيب: "دائما ما تستخدم إسرائيل مقولة (ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة) ضدنا، وتروج بأن العرب يريدون محو إسرائيل من الوجود، وعلينا النظر إلى ما فعله الرئيس أنور السادات فى إدارته لمفاوضات السلام، حيث كان يتجاوب مع التيارات المعتدلة ويرفض تماما التواصل مع أي تيارات متشددة، وعلينا غض الطرف عن الشعارات القديمة والشعبوية، ونكون أكثر براغماتية، وأن نخاطب التيارات المعتدلة التى رفضنا التعامل معها فى السابق".

ونوه بأن الحق في المقاومة هو حق إنساني معترف به عالميا، ويقره القانون الدولي، لكن التيار العام في الشارع العربي والفلسطيني لا يرى سوى المقاومة المسلحة، هذه المقاومة المسلحة من وجهة نظري لم تؤد إلى شيء إيجابي سوى رفع المعنويات دون تحقيق شيء على الأرض.

وتابع: "إسرائيل انسحبت من سيناء بالسلام وليس بالمقاومة، وأنت في حاجة إلى تيار مقاومة معتدل، ولابد أن تكون هناك نظرة جديدة ومختلفة في التعامل مع المجتمع الإسرائيلي بتقريب اليسار وحركات السلام، فنحن أضعنا فرصا كثيرة للسلام، فعندما زار السادات القدس قاطعه كل العرب، وعاد العرب بعد 23 عاما وطرحوا مبادرة للسلام في القمة العربية في بيروت عام 2002 ورفضتها إسرائيل".