الشيوخ الأميركي يدرس فرض شروط على المساعدات لإسرائيل

الشيوخ الأميركي يدرس فرض شروط على المساعدات لإسرائيل
التاريخ
1/17/2024 7:22:06 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الأربعاء إنّ الديمقراطيين في المجلس يبحثون فرض شروط على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.
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