المغرب يكشر عن أنيابه بكأس الأمم الأفريقية

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشّر المغرب، رابع كأس العالم 2022، عن أنيابه مبكرا بفوز سهل على تنزانيا المنقوصة 3-0، الأربعاء، على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.

سجل لاعب الشباب السعودي القائد رومان سايس (30)، ولاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي (77) ومهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري (80) ثلاثية المغرب.

ونجا المغرب من كبوات الكبار أمام المنتخبات الصغيرة، كما حقّق الفوز الأول للعرب في البطولة، بعد تعادل مصر والجزائر وخسارة تونس وموريتانيا.

وخاض المنتخبان المباراة في ظروف مناخية صعبة إذ وصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية، فيما قاربت نسبة الرطوبة 80 في المئة.

ولعبت تنزانيا منقوصة لأكثر من 20 دقيقة بعد طرد لاعب شاختار دونتيسك الأوكراني نوفاتوس ميروشي لتحصله على بطاقتين صفراوين للخشونة (70)، وهو ما استغله المغرب أحسن استغلال فزاد من غلته وأحرز هدفين.

ودفع المدرب وليد الركراكي بمحمد الشيبي بدلا من يحيى عطية الله المصاب، وفضّل عبد الصمد الزلزولي على سفيان بوفال، العائد إلى الملاعب مؤخرا بعد تعافيه من اصابة ابعدته نحو 3 أشهر.

وسيطر لاعبو "أسود الأطلس" على نسق المباراة منذ الدقيقة الأولى وحاصروا لاعبي "نجوم الأمة" في منطقتهم ومنعوهم من الخروج بالكرة بسهولة.

وكان لاعب غلطة سراي التركي حكيم زياش أنشط لاعبي المغرب ووزع الكرات على زملائه في أرجاء الملعب من دون خطورة كبيرة حتى الثلث الأخير من الشوط الأول.

وبعد كرة طويلة من زياش، هيّأ الجناح عبد الصمد الزلزولي الكرة برأسه لمهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري الذي أخفق في افتتاح التسجيل بعدما علت تسديدته العارضة (9).

ومن خطأ تحصل عليه بنفسه على حافة منطقة الجزاء، سدد زياش ركلة حرة مباشرة بيسراه بقوة من فوق الحائط أبعدها حارس سيمبا عايشي سالوم مانيولا، لكن المدافع سايس تابعها في الشباك (30).



وهو الهدف الثالث لسايس في 76 مباراة دولية.

وبعد تمريرة بينية جميلة من لاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي، سدد زياش المنفرد بقوة من داخل المنطقة لكنّ مانيولا ابعدها لركنية (36).

وراوغ الجناح عبد الصمد الزلزولي مدافع تنزانيا بشكل مذهل داخل المنطقة قبل أن يسدد بقوة، لكن خارج المرمى (39).

وسيطر المغرب على الشوط الثاني أيضا، لكن نقطة التحول كانت طرد المدافع ميروشي لتحصله على البطاقة الصفراء الثانية للخشونة ضد أوناحي (70).

وخرج سليم أملاح والزلزولي وحلّ أمين عدلي وبلال الخنوس بدلا منهما (72).

ولم يتأخر المغرب في استغلال النقص العددي ليهز الشباك في مناسبتين، بداية بعد تبادل رائع للكرة بين البديل مهاجم بايرن ليفركوزن الألماني أمين عدلي وأوناحي، ليسدد الأخير كرة أرضية قوية من على حافة منطقة الجزاء إلى يمين الحارس (77). قبل أن يبصم النصيري على الثالث بتسديدة على الطاير بقدمه اليسرى اثر تمريرة من حكيمي على الجهة اليمنى بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لتبديد الشكوك حول تسلل (80).

وبات النصيري اللاعب المغربي الوحيد الذي يسجل في 4 نسخ تواليا من البطولة القارية.

وأقدم الركراكي على ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، فدفع بكل من أمين حارث وأيوب الكعبي وبوفال بدلا من زياش والنصيري وأوناحي (81).

وبعد تسديدة قوية من عدلي من خارج المنطقة، أخفق مهاجم غنك البلجيكي الخنوس في إيداع الكرة الساقطة من الحارس على بعد أمتار قليلة من المرمى (90+2).

وفشلت تنزانيا في تحقيق فوزها الأول في البطولة القارية في مشاركتها الثالثة بعد عامي 1980 و2019.