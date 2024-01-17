مقترح لسحب الثقة من حكومة نتنياهو لفشلها بإعادة المحتجزين

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن حزب العمل اليساري الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه سيقدم للكنيست مقترحا لسحب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو لعجزها عن استعادة المحتجزين بقطاع غزة.

وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة“إكس”:“يوم الاثنين المقبل، سيقدم حزب العمل اقتراحًا بحجب الثقة للإطاحة بالحكومة”.

وأضاف:“مضى 103 أيام على اختطاف أبنائنا وبناتنا لدى حماس. 103 أيام ودولة إسرائيل ممزقة بين إسرائيل وغزة، والحكومة لا تهتم على الإطلاق”.

وتابع البيان:“ليس لديهم (المحتجزون في غزة) وقت. وليس لدينا وقت، وليس هناك ثقة في الحكومة التي لا تفعل كل شيء لإعادتهم”.

واعتبر أنه“لا ثقة بحكومة لا تضع عودة المختطفات والمختطفين في سلم أولوياتها. حكومة تهتم بمصالحها الفاسدة وليس بمن يضحون بحياتهم من أجلها”.

وختم الحزب بيانه بالقول:“هذه حكومة لا يمكن الوثوق بها، ويجب الإطاحة بها”.

ولدى حزب العمل 4 مقاعد بالكنيست (البرلمان)، من أصل 120، وتترأسه ميراف ميخائيلي، وزيرة المواصلات السابقة (يوليو/تموز 2021- ديسمبر/كانون الأول 2022).

وتقول إسرائيل إن حركة“حماس” تحتجز نحو 136 إسرائيليا في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما تطالب“حماس” بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن حزب“هناك مستقبل” (24 مقعدا بالكنيست) برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد أنه تقدم باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة اعتراضا على الميزانية التي أقرتها الحكومة الخميس.

وقال الحزب في بيان“لا يمكن لهذه الحكومة أن تستمر في الوجود. إنها فشل يكلف أرواح الناس ومستقبل البلاد”.

واعتبر أنه“بينما كان أعضاء مجلس الوزراء السياسي الأمني المصغر (كابينت) منشغلين بالمشاحنات والسياسة بدلاً من إدارة الحرب، أقرت الحكومة ميزانية مخزية”.

وقال حزب لبيد إن الميزانية“تفضل الوزارات غير الضرورية والأموال الائتلافية (المخصصة للأحزاب المشاركة في الحكومة) على حساب مساعدة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وجنود الاحتياط وتعزيز الشعور بالأمن”.

واقتراح“هناك مستقبل” لسحب الثقة من الحكومة هو الأول منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 أشهر.

وتتطلب عملية سحب الثقة تصويت أغلبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست على الاقتراح.

ويحظى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا داخل الكنيست، ما يجعل من الصعوبة تمرير المقترح.