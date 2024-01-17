الامن الاردني يحذر الفتيات من حفظ صورهن على سناب شات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حذر النقيب أيوب أبو ربيع، من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الاردن في حديث لإذاعة الأمن العام الفتيات من حفظ الصور الخاصة على تطبيقات التواصل.
وأشار إلى أن بعض هذه التطبيقات مرتبطة بالبريد الإلكتروني وقد يتم اختراقها، وليست مرتبطة برقم الهاتف.
وذكر أن أكثر الحالات التي وردت كانت على تطبيق "سناب شات"، الذي تستخدمه الفتيات لحفظ صورهن الخاصة.
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