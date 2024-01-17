الامن الاردني يحذر الفتيات من حفظ صورهن على سناب شات

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذر النقيب أيوب أبو ربيع، من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الاردن في حديث لإذاعة الأمن العام الفتيات من حفظ الصور الخاصة على تطبيقات التواصل.

وأشار إلى أن بعض هذه التطبيقات مرتبطة بالبريد الإلكتروني وقد يتم اختراقها، وليست مرتبطة برقم الهاتف.

وذكر أن أكثر الحالات التي وردت كانت على تطبيق "سناب شات"، الذي تستخدمه الفتيات لحفظ صورهن الخاصة.

