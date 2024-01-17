قاض يهدد ترامب بالطرد من قاعة المحكمة

MENAFN - Khaberni) خبرني - هدد القاضي لويس كابلان يوم الأربعاء، الرئيس السابق دونالد ترامب بالطرد من قاعة المحكمة بسبب سوء تصرفاته في القاعة وتدخله في مجرى الجلسة القضائية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه خلال جلسة يوم الأربعاء، اشتكى دفاع الكاتبة إي جين كارول من تعليقات ترامب المزعجة والتي سمعتها هيئة المحلفين أيضا خلال شهادة كارول معيقا الجلسة. وقال أحد محامي كارول للقاضي إن ترامب "تحدث بصوت عال" أثناء شهادة موكلته قائلا إنها "كذبة" مشككا بصحة شهادتها وأنها "استعادت ذاكرتها" الآن. وبدوره، طلب القاضي من ترامب التحدث بهدوء أكثر.

ثم بعد ذلك، اشتكى محامي كارول أيضا من أن ترامب قال أشياء مثل: "إنها مطاردة ساحرات" و"إنها حقا عملية احتيال". ورد القاضي كابلان على ذلك بالقول إن ترامب يمتلك الحق بأن يكون حاضرا في قاعة المحكمة، ولكن "هذا الحق يمكن أن يتم فقدانه ..هذا الحق يمكن أن تتم مصادرته إذا خالف (ترامب) النظام، وإذا تجاهل أوامر المحكمة التي سبق ونصحته بها(التزام الهدوء)".

وتابع القاضي "سيد ترامب آمل ألا أضطر إلى التفكير في طردك من المحكمة..أفهم أنك ربما تريد مني أن أفعل هذا". ورد ترامب قائلا: "سأكون سعيدا".

وبدأت محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك يوم الثلاثاء المرافعات في الدعوى الثانية التي أقامتها الكاتبة والصحفية إي جين كارول ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكانت الكاتبة قد اتهمت ترامب بالتحرش الجنسي والاغتصاب والتشهير. وأصدرت المحكمة حكم الإدانة بحق ترامب في مايو 2023، وألزمته بدفع 5 ملايين دولار لكارول مع إسقاط تهمة الاغتصاب.

وحسب حكم المحكمة، كان على ترامب دفع تعويضات لكارول بقيمة مليوني دولار، و3 ملايين أخرى بتهمة التشهير والإساءة إلى سمعتها. وفي أعقاب صدور الحكم صرح ترامب بأن المحكمة أثبتت عدم ارتكابه جريمة الاغتصاب بحق الكاتبة، مضيفا أنه "لم يقم بأي شيء آخر لها".

وعلى خلفية تصريحاته، قررت كارول رفع دعوى جديدة ضد ترامب، مطالبة بتعويضات إضافية، بحجم أكثر من 10 ملايين دولار.