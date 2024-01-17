الكشف عن قيمة إعادة إعمار غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (سيادي برأسمال 800 مليون دولار)، محمد مصطفى، الأربعاء، إن إعادة إعمار قطاع غزة وبناء الوحدات السكنية، ستتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار، بسبب تسوية مساحات واسعة من غزة بالأرض، إثر العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على القطاع

وأضاف مصطفى خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن القيادة الفلسطينية ستركز على المدى القصير، على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأغذية والمياه، إلا أن التركيز سيتحول في نهاية المطاف إلى إعادة إعمار غزة

وتابع إذا استمرت الحرب في قطاع غزة، فمن المرجح أن يودي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممن قد يقتلون في الحرب

وأشار مصطفى، إلى أن الخطوات الأولى قبل إعادة إعمار غزة ينبغي أن تتمثل في إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر