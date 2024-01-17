الكشف عن قيمة إعادة إعمار غزة

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- Khaberni) خبرني - قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (سيادي برأسمال 800 مليون دولار)، محمد مصطفى، الأربعاء، إن إعادة إعمار قطاع غزة وبناء الوحدات السكنية، ستتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار، بسبب تسوية مساحات واسعة من غزة بالأرض، إثر العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على القطاع
وأضاف مصطفى خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن القيادة الفلسطينية ستركز على المدى القصير، على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأغذية والمياه، إلا أن التركيز سيتحول في نهاية المطاف إلى إعادة إعمار غزة
وتابع إذا استمرت الحرب في قطاع غزة، فمن المرجح أن يودي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممن قد يقتلون في الحرب
وأشار مصطفى، إلى أن الخطوات الأولى قبل إعادة إعمار غزة ينبغي أن تتمثل في إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر
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