«ابن عم» كوفيد-19.. علماء صينيون يهدون العالم طاعوناً جديداً مميتاً

استنسخ علماء صينيون فيروساً شبيهاً بكوفيد، لكن في نسخة أشد ضراوة متحورة من GX/2017، وهو يعد «ابن عم» لفيروس كورونا تم اكتشافه في حيوانات "البنجولين" الماليزية في عام 2017 – قبل ثلاث سنوات من تفشي الوباء.

اللافت في هذه الدراسة أن جميع الفئران المصابة بالفيروس نفقت في غضون ثمانية أيام فقط، وهو ما أشار الباحثون إلى أنه معدل وفاة سريع "مدهش، قريب في معدلاته من الطاعون القاتل في مطلع القرن الماضي.

وأصاب GX_P2V الرئتين والعظام والعينين والقصبة الهوائية وأدمغة الفئران، وفي الأيام التي سبقت نفوقها، فقدت الفئران وزنها بسرعة، وأظهرت وضعية منحنية وتحركت ببطء شديد، وتحولت عيونها إلى اللون الأبيض بالكامل في اليوم السابق لنفوقها.

وكتب الباحثون، على الرغم من أن هذه الدراسة مرعبة، فهي الأولى من نوعها التي تشير إلى معدل وفيات بنسبة 100% في الفئران المصابة بالفيروس المرتبط بـ"كوفيد-19"، وهو ما يتجاوز بكثير النتائج التي تم الإبلاغ عنها سابقاً من دراسة أخرى.

والأهم من ذلك أن نتائج الدراسة لا تشير بوضوح إلى مدى تأثيره في البشر.

انتقادات



وتلقت الأوساط العلمية هذه التجارب بامتعاض شديد، تبدى في ما كتبه البروفيسور فرانسوا بالو، خبير الأمراض المعدية في جامعة لندن، حيث قال في تدوينة عبر"X" : "إنها دراسة سيئة، لا معنى لها من الناحية العلمية، لا أرى شيئاً ذا اهتمام طفيف يمكن تعلمه من إصابة سلالة غريبة من الفئران بفيروس عشوائي".

من جهته، قال البروفيسور ريتشارد إبرايت، كيميائي في جامعة روتجرز في نيو جيرسي، إنه يوافق البروفيسور بالو تماماً، في كونها دراسة بلا جدوى.



وأضاف: "مسودة الدراسة لا تحدد مستوى السلامة الحيوية والاحتياطات المتبعة خلال إجراء هذه الدراسة، وغياب هذه المعلومات يثير احتمالية مقلقة من تسربها على غرار ما حدث في ووهان في 2016-2019، حيث كان التسرب في المدينة الصينية سبباً على الأرجح في جائحة كوفيد-19".





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