قال أحمد الكندي:

يلي فارقتني عبرة جات عبرة

سرى بين الاضلاع الحنايا وقودها

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كما النار وان شبَّت على راس ما علا

وزَغاها الهوى في عاليٍ من ندودها

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أعوي كما سرحان في قافِر الخَلا

إلي شاف له نشرٍ مكاسيع ذودها

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وقوله في البيت الأخير سرحان، يعني الّذئب حين قال:

جاء في اللسان:

والسِّرْحانُ الذِّئبُ، والجمع سَراحٍ ((والجمع سراح)).

والسِّرْحانُ والسِّيدُ الأَسدُ بلغة هذيل، والسِّرْحانُ فِعْلانٌ من سَرَحَ يَسْرَحُ، وهو الذئب، وقيل: الأَسد.