(MENAFN
- Al-Bayan)
قال أحمد الكندي:
يلي فارقتني عبرة جات عبرة
سرى بين الاضلاع الحنايا وقودها
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كما النار وان شبَّت على راس ما علا
وزَغاها الهوى في عاليٍ من ندودها
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أعوي كما سرحان في قافِر الخَلا
إلي شاف له نشرٍ مكاسيع ذودها
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وقوله في البيت الأخير سرحان، يعني الّذئب حين قال:
جاء في اللسان:
والسِّرْحانُ الذِّئبُ، والجمع سَراحٍ ((والجمع سراح)).
والسِّرْحانُ والسِّيدُ الأَسدُ بلغة هذيل، والسِّرْحانُ فِعْلانٌ من سَرَحَ يَسْرَحُ، وهو الذئب، وقيل: الأَسد.
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