الشــــروح

(1): والأمْثَال: الأشعار التي هي تشيع بين الناس أمثالا.ً

(٢) : وِانْ يَتِكْ عُوُيَا: إذا جاءتك كلمة عوجاء سيئة

(3): يَاتْ: جاءت

(4): فَسَال: فاسأل

(5): الْمِنْقَالْ: الكلام المنقول

(6): وِمِنْ لا يِدَارِيْ عِلّةْ الْهُــوْنْ أوَّلْ: الذي لا يهتم بعلاج عِلَّةٍ فيه أو ضعف

أولاً بأول.

(7): تِبَاطَا بِهَا: أبطأ في علاجها

(8): وِمِنْ لاَ عِطَا الْحَجَّامْ رِضْوِةْ مِزَاهِدْ: الذي لا يعطي الحجام ما يرضيه من مزاهد الدنيا، أي من منافعها، كالمال

(9): صَالاهَـــا: تعرض لحرارتها