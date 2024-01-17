برامج «المرموم».. الفن في أحضان الطبيعة

معارض فنية وعروض ترفيهية وموسيقية متنوعة مستلهمة من تاريخ السينما وجماليات الطبيعة والبيئة المحلية، ترافق النسخة الثالثة من مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء))، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) بهدف إثراء المشهد السينمائي المحلي وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعم صناع الأفلام ومنحهم منصة مبتكرة لعرض أعمالهم وإنتاجاتهم الفنية.

وخلال المهرجان الذي تستضيفه محمية المرموم الصحراوية، ويستمر حتى 21 يناير الجاري، تشرع الهيئة أبواب 3 معارض فنية تتضمن تشكيلة من الأعمال الفنية التي تحمل بصمات مجموعة من المصورين المبدعين وأصحاب الهمم، ويأتي ذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم أصحاب المواهب الناشئة، ومنحهم منصة مبتكرة لعرض أعمالهم وإنتاجاتهم الفنية.

لوحات

ويتضمن معرض ((روائع الملصقات السينمائية)) مجموعة فريدة من مقتنيات معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، توثق مسيرة تطور الملصق السينمائي الذي شكل علامة فارقة في تاريخ السينما العربية، وتضم المجموعة بوسترات قديمة تعود إلى بدايات السينما المصرية اعتمد فيها صناع الأفلام على نخبة من الفنانين الأجانب، وأخرى تعود إلى فترة ما بعد ظهور ((المدرسة المصرية)) التي كان الفنان حسن مظهر من أبرز روادها، وتمكن من تقديم نماذج متميزة في تصميم الملصقات السينمائية.

في حين يجمع معرض الصور الفوتوغرافية الذي يقدمه ((مركز عكاس للفنون البصرية)) رؤى 4 مصورين أسهموا في إبراز ما تمتاز به الطبيعة من جاذبية وقدرة على تمكين الإنسان من التواصل معها، وتحفيزه على استكشاف روائع الحياة الفطرية والبيئية والاستمتاع بما تمتلكه من جماليات وأشكال متفردة، بينما عرض طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم في ((معرض أصحاب الهمم)) 8 لوحات تشكيلية تتزين بألوان الأمل وتعبر عن قدراتهم في تجاوز حدود الإعاقة، ليعبروا من خلال رسوماتهم عن نظرتهم الخاصة للسينما ومشاهد الأفلام، ورؤيتهم لهذه الصناعة ونجومها وتطلعاتهم لمستقبلها، كما قدم طلبة المركز مجموعة صور فوتوغرافية توثق جماليات منطقة المرموم الصحراوية وحيويتها، وما تتضمنه من مشاهد طبيعية جعلت منها واحدة من أبرز الوجهات الصحراوية في دبي.

واستلهم الفنان التشكيلي عبدالله الأستاذ جداريته الفنية التي يصل طولها إلى 8 أمتار من جماليات منطقة المرموم الصحراوية، ويمزج فيها بين فنون الخط العربي وألوان الشروق والغروب وطيور الفلامنغو وغزال المها تعبيراً عن روح المنطقة، وما تمتاز به من تنوع بيئي وطبيعي.

وفي هذا السياق، أشار معالي محمد المر إلى أن معرض ((روائع الملصقات السينمائية)) يمثل جزءاً من اهتماماته بتوثيق حركة وتطور صناعة السينما العربية. وقال: ((يشكل الملصق السينمائي بوابة عبور إلى الأفلام، وإحدى أهم الأدوات التي يستند إليها صناع السينما العربية في الترويج لأعمالهم، وقد شهد فن تصميم الملصق السينمائي قفزات نوعية، ولذلك يعد علامة فنية فارقة في تاريخ السينما المصرية التي تعتبر ((هوليوود الشرق)).

ويبرز المعرض مراحل تطور الملصق السينمائي وبروز المدرسة المصرية التي قدمت تشكيلة واسعة من النماذج الفنية المبهرة))، منوهاً بأن المعرض يوثق لعملية التطور التي شهدتها السينما العربية منذ عصر الأفلام الصامتة وتحولها إلى ناطقة، ويعكس أهمية هذا الفن بوصفه جسراً حيوياً يجمع بين الثقافات ويسهم في تعزيز الحوار الفكري بينها.

تواصل

من جانبه، نوه المصور جاسم العوضي، مؤسس مركز عكاس للفنون البصرية في حي الفهيدي التاريخي، بأن معرض الصور الفوتوغرافية يعكس ملامح تفرد المصور الإماراتي وطريقة تفاعله مع عدسة الكاميرا والصورة، وقدرته على تقديم رؤية تعبيرية تبرز جماليات الطبيعة.

وقال: ((تعبر مجموعة الصور التي يضمها المعرض عن رؤى مختلفة ووجهات نظر متعددة تبين ما يتمتع به المصور الإماراتي من مهنية عالية وذوق فني، حيث تبرز اللقطات جمال الطبيعة وتوثق تنوع الحياة الفطرية داخل الدولة، وهو ما يعكس أهمية المحافظة على البيئة المحلية))، مشيراً إلى أن مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) يمثل مساحة إبداعية ملهمة لأصحاب المواهب الفنية الرائدة والناشئة، حيث يمنحهم من خلال تنوع فعالياته الفرصة للتواصل والتعريف بإنتاجاتهم في مختلف المجالات الإبداعية.

وبدورها، لفتت مريم عثمان، مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم، إلى أهمية الفنون ودورها في تمكين أصحاب الهمم وتحفيز قدراتهم وتشجيعهم على التعبير عن طاقاتهم الداخلية والتفاعل مع المجتمع.

وقالت: ((تمثل الفنون على اختلافها أحد أساليب العلاج التي يعتمدها مركز راشد لأصحاب الهمم في تأهيل طلبته، لما تمتلكه من تأثير في نفوسهم ومساهمتها في تعديل سلوكياتهم وتطوير مهاراتهم وحركتهم وتفاعلهم مع الأشياء المحيطة بهم))، مؤكدة أن مشاركة طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم في فعاليات مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) تمثل خطوة مهمة تسهم في تعزيز حضورهم واندماجهم في النسيج المجتمعي.

وأضافت: ((يمنح معرض أصحاب الهمم في المهرجان فرصة استكشاف مواهب أبناء المركز وما يتمتعون به من خيال واسع، ونظرة خاصة تجاه صناعة الأفلام والسينما، إلى جانب قدرتهم على التفاعل مع عدسات الكاميرا والتقاط صور مختلفة تبرز أهمية محمية المرموم الصحراوية ومكانتها التاريخية)).

عروض

من جهة أخرى، يقدم المهرجان الذي يدعم الدورة الرابعة من حملة السياحة الوطنية الداخلية ((أجمل شتاء في العالم)) لزواره باقة متنوعة من الفنون المسرحية والموسيقية والعروض الترفيهية بمشاركة مجموعة من الفنانين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، من بينهم الفنان مرعي الحليان، الذي يقدم مسرحية ((طوي غبيشة))، والفنان هزاع الظنحاني، والفنانة ديم، وكذلك فرقة ((مارو آند ذا باند))، وعازفة الكمان ديما، والفنان السوري ريان جريرة، وعازفة البيانو الكندية ساناز سوتوده، وفرقة طرابيش الغنائية المعروفة بأداء الأغاني العربية التراثية.

ويقام المهرجان الذي يرفع شعار ((قصص ترويها الطبيعة)) بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، وهي: لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي الشريك الرئيس للمهرجان، و((بكل فخر من دبي))، إحدى مبادرات براند دبي، شريك المأكولات والمشروبات، والشركاء الإعلاميون، وهم: ((دبي للإعلام)) و((مجلس الإمارات للإعلام)) و((منصة أوان الرقمية))، وداعمو المهرجان: بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهلا تاكسي (كريم)، وداعمو المحتوى، وهم: فوكس سينما، وصندوق الوطن، وفيجن 3000 (Vision3000)، وجاما للهندسة (Gamma Engineering)، وراين دانس (Raindance)، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز عكاس للفنون البصرية.