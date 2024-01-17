أميرة سجواني: «شارك تانك دبي» أرضية خصبة لتمكين رواد الأعمال

يواصل برنامج ((شارك تانك دبي)) رحلته على شاشة تلفزيون دبي التابع لـ((دبي للإعلام))، فاتحاً أمام رواد الأعمال الشباب أبواب أرض الفرص ليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم وتحويلها إلى واقع ملموس. ومنذ انطلاق الحلقة الأولى من البرنامج، حرصت رائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة ((بريبكو))، الشريكة المؤسسة لشركة ((آمالي)) العقارية، على دعم الأفكار المبدعة التي يطرحها المشاركون، وتقديم التمويل المناسب لهم وتبني مشاريعهم التي من شأنها أن تحقق النجاح في المستقبل.

المتابع لحلقات البرنامج سيلحظ تفاعل أميرة مع رواد الأعمال المشاركين، فهي لا تكف عن تحفيزهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم بصورة واضحة، وتسعى من خلال أسئلتها واستفساراتها إلى منحهم جانباً من خبرتها ومعرفتها العالية في قطاعات الاستثمار، ليعكس ذلك قدرتها على القيادة وتحقيق النجاح، حيث ترى في ((شارك تانك دبي)) الذي يعرض مساء كل خميس في تمام الساعة 10:30 ليلاً بتوقيت دبي، أرضية خصبة لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونافذة لإبداعاتهم.

بيئة مثالية

وفي هذا الإطار، تقول رائدة الأعمال أميرة سجواني: تمتلك دبي بيئة مثالية قادرة على احتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية بفضل موقعها الاستراتيجي واستقرارها وإمكانياتها وبنيتها التحتية وتشريعاتها القانونية، ومجموعة التسهيلات التي تقدمها لرواد الأعمال والمستثمرين، ما حوّلها إلى عاصمة اقتصادية عالمية، وملاذاً للكثير من رواد الأعمال الباحثين عن الفرص المناسبة لتحقيق طموحاتهم، وهو ما يحققه برنامج ((شارك تانك دبي)) من خلال مجموعة الفرص التي يمنحها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.

وأضافت: ((يمنح البرنامج للمشاركين فيه الأمل لتحويل أفكارهم إلى مشاريع استثمارية ناجحة، ويكشف عن قدراتهم في طرق عرض الأفكار والمفاوضات وإجراء الصفقات، إلى جانب منحهم فرصة الاستفادة من تجارب وخبرات نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية)).

استراتيجية

وخلال فترات الصيف، كانت أميرة ترافق رؤساء الأقسام من أجل توسيع معرفتها بإدارة الشركة، ومع مرور الوقت تمكنت من الوصول إلى منصب نائب الرئيس الأول، لتصبح لاحقاً العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في الشركة.

ومن خلال منصبها الحالي، تقود أميرة استراتيجية التطوير والمبيعات للشركة مع تقديم منتجات جديدة إلى السوق، وتشرف أيضاً على عمليات شبكة داماك من وكلاء المبيعات المباشرين والمستقلين، محلياً ودولياً، حيث يشمل ذلك أيضاً تطوير البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكات وتمكين الوكلاء ومنحهم ما يحتاجونه من أدوات تساعدهم على البيع بشكل أكثر فعالية.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت أميرة شركة (بريبكو) المتخصصة في تكنولوجيا العقارات، والتي تقدم خدمات شاملة مثل خدمات الرهن العقاري وإصدار حقوق الملكية والاستشارات وغيرها، وإلى جانب مسؤولياتها في داماك وبريبكو، أسست أميرة رفقة شقيقها علي سجواني شركة ((آمالي)) التي تجسد مفهوماً فريداً لنمط الحياة الفاخرة في المنتجعات الشاطئية، من خلال المشروع الفريد ((جزيرة آمالي)) الواقع في جزر العالم بدبي.

فكرة

وتقول سجواني في تقييم فكرة البرنامج، إن ((شارك تانك)) من البرامج التلفزيونية التي تمكنت من اكتساب شهرة واسعة في مختلف أنحاء العالم، وهو يعد من البرامج الهادفة، كونه يركز على توفير فرص استثمارية لرواد الأعمال الشباب بطريقة تجمع بين الجدية والمتعة، وتقول: بتقديري أن فكرة البرنامج في حد ذاتها استثنائية، حيث توفر مساحةً واسعة للمستثمرين ورواد الأعمال الشباب ممن يمتلكون أفكاراً إبداعية ويحتاجون إلى دعم مادي وتمويل أو شريك ناجح يدعم أفكارهم ويحولها إلى واقعٍ ملموس، وبالتأكيد لا يوجد هناك مكان أفضل من دبي لتحويل الأفكار الملهمة إلى مشاريع ناجحة.

وعبرت سجواني عن اعتزازها بكونها جزءاً من هذا البرنامج الرائد الذي نجح في تحقيق انتشار واسع، وتمكن من لفت انتباه المشاهدين والدخول في قلوبهم بسرعة قياسية بعد عرض الحلقات الأولى منه على شاشة تلفزيون دبي.

وتقول: ((من خلال مشاركتي في البرنامج، فوجئت بكمية الأفكار الرائعة التي طرحها المشاركون، وبعضها بدت استثنائية بالفعل، وأتوقع لأصحابها تحقيق النجاح في المستقبل، وأعتقد أن إطلاق نسخة من البرنامج في دبي، قد ساعد كثيراً على تحفيز العديد من الأشخاص الذين ينتمون إلى ثقافات ومجتمعات أخرى على طرح أفكار متنوعة، وهو ما يساهم في رفع نسبة نجاح هذه المشاريع مقارنة بدول أخرى، وأتمنى أن أتمكن من خلال خبرتي ومعرفتي في عالم ريادة الأعمال من مساعدة رواد الأعمال الشباب وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم)).

وأوضحت سجواني في ما يتعلق بطبيعة المعايير التي تعتمد عليها في تقييم المشاريع المشاركة في البرنامج، أنها تعتمد مجموعة من العوامل الرئيسة، ومن أبرزها مدى قابلية تطبيق الفكرة في السوق وتحقيق الربح، أي الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع أو الفكرة، ودراسة التحديات والمخاطر المستقبلية، بالإضافة إلى مدى قدرة المشروع على التوسع في أسواق جديدة، مع العلم أن البرنامج يشهد طرح مجموعة من المشاريع التي تركز على الاستدامة، ويتوقع على المدى البعيد أن تتمكن هذه المشاريع من تحقيق نجاح لافت، ما يضمن لها الاستمرارية.

وفي ما يتعلق بتأثير برنامج ((شارك تانك)) في رواد الأعمال من الأجيال القادمة، قالت: ((شارك تانك)) ليس مجرد برنامج تلفزيوني، وإنما منصة مفتوحة أمام الجميع لعرض أفكارهم ومشاريعهم، وقد تابعنا بالفعل العديد من قصص النجاح الملهمة لشباب آمنوا بأفكارهم وتمكنوا من تحويلها إلى مشاريع حقيقية ساهمت في تغيير مسيرتهم المهنية، وهو ما سيشكل مصدر إلهام لنظرائهم ممن يمتلكون أفكاراً إبداعية، ولكنهم بحاجة إلى الإيمان بها ومن ثم إيجاد الداعم الحقيقي، وهو ما يوفره البرنامج لهم.

مساهمة

وتؤكد سجواني أن تقييم أي اتفاقية يعتمد بالدرجة الأولى على دراسة المشروع بشكلٍ كامل، ومن ثم وضع التصور النهائي للفكرة ومدى قدرتها على تحقيق النجاح أم لا، وتقول: خلال البرنامج تم طرح أفكار إبداعية لمشاريع واعدة، وعلى سبيل المثال، المشروع الذي طرحته شركة (ARDH Collective) لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50 % في مشاريع البناء باستخدام مواد مستدامة، نال إعجابي، وهو ما دعاني إلى تبني الفكرة وتقديم عرض بقيمة 1.5 مليون درهم مقابل الحصول على حصة 30 % من الشركة، ولقي العرض قبولاً من رواد الأعمال، قراري بتبني هذا المشروع كان نابعاً من قناعتي بأنه مبني على رؤية مستدامة، وأتوقع خلال الفترة المقبلة أن يحقق قفزة نوعية في مشاريع البناء والإعمار، كونه يساهم في خفض الانبعاثات الذي بات هدفاً رئيساً لجميع المطورين العقاريين.

وترى سجواني حول مساهمة برنامج ((شارك تانك دبي)) في تحقيق أهداف خطة دبي الاقتصادية D33، أن أي برنامج تلفزيوني أو مبادرة أو فعالية تشجع على تعزيز الاستثمار وطرح مشاريع جديدة في دبي، تسهم في دعم توجهات الحكومة وأهدافها الاستراتيجية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والأفكار والمشاريع الناشئة التي يطرحها المشاركون في ((شارك تانك دبي)) تتناغم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تركز على إطلاق مشاريع مبتكرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، والتشجيع على تعزيز الاستثمار الأجنبي والمشاريع الرائدة، وتبني لجنة البرنامج التي تضم نخبة من رواد الأعمال في دبي لمثل هذه المشاريع، من شأنه المساهمة في تعزيز بيئة الأعمال الإبداعية في الإمارة، إلى جانب أن البرنامج يشجع الشباب على دخول مجالات ريادة الأعمال والاستثمار، وهو ما يسهم في تطوير الكفاءات البشرية وخلق موجة جديدة من الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد دبي، كونها مسؤولة عن توظيف نحو 43 % من القوى العاملة، وتسهم بنحو 40 % من اقتصاد دبي.

مصدر إلهام

ونوهت أميرة إلى أنها تسعى من خلال الملاحظات التي تبديها أثناء حلقات البرنامج إلى تشجيع وتمكين المشاركين، وإنارة الدرب أمامهم للدخول في قطاع الاستثمار، وقالت: ((من خلال خبرتي أؤمن بأن لكل مستثمر ورائد أعمال طريقته الخاصة في طرح فكرته وإدارة مشروعه، وهو ما نسعى إلى توضيحه في حلقات البرنامج الذي أعده نافذة مهمة ومصدراً ملهماً للأجيال القادمة من رواد الأعمال)).

وتتمتع أميرة سجواني، بمسيرة مهنية ناجحة، حيث تتميز بشغفها في إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكات وتمكين العملاء، وبسعيها المستمر لتطوير خبراتها في مجال المبيعات واستراتيجيات التطوير واكتساب مهارات جديدة.

وباعتبارها سيدة تعمل في قطاع العقارات والبناء، فهي تعتبر نموذجاً يحتذى به للنساء اللواتي يطمحن إلى كسر الحواجز والتربع على عرش المركز الأول، فهي تحرص على تمكين وتشجيع المرأة من خلال تقديم مجموعة مبادرات تدعم سيدات الأعمال الطموحات.

يذكر أن أميرة هي ابنة رجل الأعمال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية. بدأت مسيرتها المهنية في شركة داماك العقارية، بعد أن تخرجت في كلية لندن الجامعية في قسم إدارة المشاريع العقارية، كما تحمل شهادة ماجستير في الشؤون المالية من كلية لندن للاقتصاد، ما أتاح لها اكتساب خبرة واسعة في إدارة المشاريع وتنميتها، وهو ما ساعدها على تطوير فهمها واهتمامها بقطاع الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ.