«دبي المالي العالمي».. أرض عجائب حافلة بالمرح

يستضيف ((جيت أفينيو)) في مركز دبي المالي العالمي، كرنفالاً عائلياً مميزاً للغاية، يستمر حتى 4 فبراير المقبل، حيث تحولت أعلى المنطقة D في ((جيت أفينيو))، بإطلالته المرتفعة المُطلة على أفق المدينة الخلاب، إلى أرض عجائب حافلة بالمرح، ومصحوبة بتجارب طعام متميزة، وأنشطة ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

ويوفر الكرنفال العائلي مجموعة من الأنشطة الحافلة بالتشويق والمتعة للصغار، بما في ذلك مضمار سباق السيارات والمنزلقات، إلى جانب فعاليات للفنون والحرف اليدوية، فيما يتوفر الكثير من عربات الأطعمة والمشروبات التي تقدم الفشار وحلوى غزل البنات والآيس كريم.

توفر المطاعم الشهيرة والمقاهي المحلية المشاركة في الحدث، تجارب طعام غنية بالنكهات الشهية التي ترضي الجميع.

ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة سينمائية مجانية، من خلال التوجه إلى Rewind في ((إندكس مول))، المتصل بالمكان في المنطقة D، ضمن ((جيت أفينيو))، حيث يمكنهم الاستمتاع بتناول الفشار المجاني أثناء مشاهدة أفلام مميزة، مثل ((علاء الدين)) و((الحورية الصغيرة)) و((ماتيلدا)) و((مواطن شجاع)).