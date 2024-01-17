«ضي دبي» في مدينة إكسبو.. برامج إبداعية ملهمة

كشفت مدينة إكسبو دبي عن برنامج فعاليات مهرجان ((ضي دبي الفني))؛ أول مهرجان للفنون الضوئية بأعمال فنية إماراتية، الذي سيقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى ورش العمل وحلقات النقاش الفنية، لتمنح الزوار تجربة فريدة من نوعها خلال المهرجان الذي ينطلق 26 يناير الجاري ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.

ويدعو مهرجان ((ضي دبي الفني))، الذي تنظمه مدينة إكسبو دبي بالشراكة مع شركة AGB Creative، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، الزوار إلى التفاعل مع سبع قطع فنية ضوئية رائعة من تصميم فنانين إماراتيين، تعكس نسيج المدينة الغني بالتاريخ السردي والثقافة والتعابير الإبداعية. ومن بين الفنانين والمصممين المشاركين مطر بن لاحج، والدكتورة نجاة مكي، والدكتور محمد يوسف، وعبد الله الملا، وميثاء حمدان، وخالد الشعفار، وريم الغيث.

كما أعلن منظمو المهرجان عن تعاونهم مع مبادرة ((ليتر أوف لايت)) الخيرية، والتي تهدف إلى توفير الإنارة المستدامة لعدد من المجتمعات التي تفتقر لنظم الإنارة في العديد من أنحاء العالم.

((أخوات الصحراء))

وتضم قائمة فعاليات المهرجان: سلسلة عروض ((أخوات الصحراء)) الضوئية، حيث يحتفي ((ضيّ دبي الفني)) بالفنانات الإماراتيات اللاتي تركن أثراً كبيراً في المشهد الفني في إمارة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام. وتأتي الراحلة ظبية جمعة لملح في طليعة كوكبة من الفنانات الإماراتيات المؤثرات على المشهد الفني والثقافي.

وتجسّد الفنانة الراحلة ظبية جمعة لملح أنموذجاً حقيقياً للعزيمة والإصرار، بعد أن تحدت سوء حالتها الصحية التي أقعدتها عن الحركة، وأفقدتها النطق، مفضلة التواصل مع العالم الخارجي بخطوطٍ ونقاط خاطبت بها قلوب الناس وعقولهم، حتى أصبحت مع مرور الوقت لغتها الخاصة، فهي اختارت الفن كوسيلة للتعبير عن أفكارها ومشاعرها الداخلية، وروت قصتها وذكرياتها عن بحر المدينة وصحرائها من خلال أكثر من 200 عمل فني أبهرت العالم.

كما ستتحول قبة ساحة الوصل الأيقونية إلى لوحة فنية ضخمة مع سلسلةٍ من العروض الضوئية الخاصة لعدد من أعمال الغائبة الحاضرة والمبدعة ظبية جمعة لملح، وبمشاركة فنانات مبدعات من مناطق صحراوية أخرى حول العالم، مثل الأسترالية ريني كوليتجا، والجنوب أفريقية إستر مالانغو. وتستعرض أعمال الفنانات المميزة قوة الروابط التي توحد العالم وأهمية الفن في مد جسور التواصل بين الأفراد والثقافات المختلفة.

مبادرة ((ليتر أوف لايت))

وانطلاقاً من التزام دبي العميق تجاه القضايا الإنسانية والبيئية، يتعاون مهرجان ضيّ دبي مع مبادرة ((ليتر أوف لايت))، وهي مبادرة عالمية انطلقت من برنامج إكسبو لايف لدعم المبادرات البيئية والإنسانية حول العالم.

وسيستهدف التعاون صنع الأضواء ضمن ورش عمل المهرجان وتوزيعها في قرى أغوسان مارش العائمة في الفلبين، لتوفير الضوء لهذه المجتمعات. ويمكن لضيوف المهرجان أيضاً التعهد بالمساهمة مالياً في هذه المبادرة لدعم إضاءة مواقع أخرى في الفلبين وكينيا والكاميرون والهند، ما يسهم في تعزيز الجهود الهادفة للارتقاء بواقع المجتمعات التي تفتقد هذا الجانب الهام.

تجارب غامرة

إلى جانب العروض الفنية الرئيسية، يكون ضيوف المهرجان على موعد مع سلسلة من تجارب الضوء الحيوية والتفاعلية في جميع أنحاء مدينة إكسبو دبي، ومنها ((سولار كانوبي))، وهو عرض بصري مبتكر يعتمد على مشاركة الزوار في استخدام الدراجات الثابتة لتوليد الكهرباء في الموقع، مما يخلق تجربة تفاعلية تغذيها طاقة الضيوف وحضورهم الحيوي.

ومن التجارب الفريدة في المهرجان أيضاً عرض ((إليزيان آركس)) الذي يجمع بين مجسمات الهياكل المنحنية بأسلوب مذهل، حيث يستخدم الألوان والأضواء لإيصال العواطف والتصورات البشرية بطريقة فنية مميز.

ويقدم المهرجان عرض ((سولار دانس))، ويتضمن مجسمات تفاعلية ترسم لوحات ضوئية راقصة.

وسيستمتع جمهور المهرجان بمجسم ((سبيد أوف لايت)) المستوحى من مفهوم ألواح التزلج؛ ويجسد روح الثقافة الحضرية في دبي وشغف الشباب.

جلسات وورش

ويحتضن المهرجان العديد من الجلسات الحوارية المُلهمة وورش العمل التعليمية، حيث يقدم ((ضيّ دبي الفني)) برنامجاً تعليمياً متكاملاً، إذ يمكن للضيوف المشاركة في جلسات حوارية موسعة حول الفن والثقافة، والاستفادة من خبرات المتخصصين والاستمتاع بورش العمل التفاعلية.

ويستضيف المهرجان أمسيات ثقافية ملهمة بالاشتراك مع الرواد في عالم الثقافة والفنون تقدم فهماً أعمق للفن والأبعاد الثقافية الكامنة وراء كل عمل فني.

ويوفر المهرجان؛ بالتعاون مع علامة نيكون العالمية؛ دورات تدريبية مخصصة بعنوان العدسات والضوء، حيث يستطيع الضيوف معرفة المزيد حول كيفية إنشاء أعمال ضوئية مذهلة من خلال دمج تقنيات ضبابية الحركة مع الضوء باستخدام الكاميرا الحديثة ذات العدسة الأحادية العاكسة.

ويستضيف المهرجان أكثر من 20 نشاطاً وورشة عمل متخصصة للأطفال، ما يتيح لهم فرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم وابتكاراتهم من خلال الأضواء والألوان.