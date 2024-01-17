رحلات البر في الشتاء.. سحر الطبيعة

يحرص الإماراتيون على محاكاة أساليب الحياة العربية القديمة، وهذا سر تمسكهم بالخروج إلى البرّ أو ما يسمى بطلعات البرّ والصحراء، التي تعد جزءاً أصيلاً من مكونات التراث الإماراتي والماضي القريب والبعيد، والمقصود منها التمتع بأجواء الليل والبيداء برمالها وأشجار الغاف المنتشرة فيها، التي تحط فوقها الطيور وتأكل منها، وباتت الرحلات البرية من التقاليد الثابتة في حياة العائلة الإماراتية، فعندما يحل فصل الشتاء يفرح الأهالي بالطبيعة، فيذهبون ويستمتعون بنزول المطر بين الزرع والنبات، ومنهم من يقضي وقته بقطف نبات ((الحميض)) الصحراوي، الذي لا ينبت إلا في موسم الشتاء، ومشاهدة مياه الوديان التي تنزل من الجبال بشكلها الساحر، وهو من أجمل وأروع المناظر الخلابة، التي يمكن مشاهدتها في البرّ.

ويزداد الإقبال على التخييم في صحراء الإمارات، التي تنبعث رائحة الأرض الطيبة حاملة الراحة للقلوب والدفء للأرواح المتعطشة إلى سحر البادية بسكونها وهدوئها، فالخروج في هذه الأيام والمبيت في مخيمات بالصحراء، ليس مجرد نزهة فحسب، بل عادة منتظمة يمارسها الكبار والصغار.

وقال الدكتور راشد المزروعي، وهو من أهالي المنطقة الوسطى في الشارقة، إن رحلات البر والتخييم الصحراوي في الماضي، لم تكن موجودة بالمعنى الصحيح خاصة فترة الستينات، فكانت على مستوى محدود.

وتابع بأن ظاهرة التخييم لم تظهر إلا مع بداية السبعينات، حيث كانت الرحلات محدودة لمن يمتلك السيارات ذلك الوقت مثل كبار القوم والأعيان، وقد برع جيل الشباب في السابق برحلات القنص والصيد البري، فهي من الهوايات المحببة لدى الكثير من أبنائها.

وفي أوائل الثمانينات والتسعينات شهدت الدولة طفرة ونهضة عمرانية في التطور وتوسعاً كبيراً في الشوارع، وأصبحت تتوافد العائلات للاستمتاع بأجواء وطلعات البر، والعودة إلى الطبيعة التي عاشها الأجداد. وأضاف بأنه تتنوع مواقع التخييم على امتداد إمارات الدولة.

وقال ناصر بن خميس الطنيجي، من سكان منطقة الذيد: إذا نظرنا إلى الفترة الماضية، خاصةً فترة الثمانينات وأوائل التسعينات، سنرى مرحلة مهمة كانت تحمل في طياتها زمناً يسمى زمن الطيبين؛ لأن الأنفس كانت طيبة وكان جميع من حولنا يتمتعون بروح الأخوة والتعاون، وحب الطلعات والتخييم في أوقات الشتاء.

وعن عادة التخييم قديماً، قال محمد سعيد القابض من الذيد في الشارقة: لا يعرف التخييم في الماضي إلا البدو، إذ يشدون الرحال سعياً وراء العشب، وإذا وجدوه في منطقة ما خيموا بالقرب من آبار المياه، يروون ويسقون ماشيتهم. لكن الآن يعشقه الجميع ويستمتعون بأجواء الشتاء في مختلف مناطق الدولة.

وأشار إلى أن الترتيبات تبدأ قبل شهر أو شهرين قبل حلول الفصل، وذلك بنصب خيمة ثابتة وتجهيزها بالجلسة أو ما تسمى ((البرزة))، لتتمكن العائلة من الجلوس والمبيت فيها.

وقال مسعود بن يوسف الطنيجي: بعد النهضة العمرانية والحضارية في الإمارات، ظهرت رحلات عرفت بـ ((المشتى)) أو ما تسمى ((طلعة البر)) في الصحراء والاستمتاع بالأجواء الهادئة والجلسات المفتوحة التي تجمع أفراد العائلة على أبسط الموائد وأكثرها فرحاً.