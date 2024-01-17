مساجد الإمارات القديمة.. معالم حضارية

احتلت المساجد مكانة دينية في المجتمعات العربية والمُسلمة على مدى سنوات طويلة، وأضيف لهذه المكانة أيضاً المكانة الاجتماعية التي كانت حاضرة في كُل مكان، حيثُ إن المساجد لم تقتصر وظيفتها على الوظيفة الدينية بل إنها كانت تلعب دوراً مُهماً في الحياة الاجتماعية باعتبارها مكاناً لالتقاء السكان ويتم في المسجد تبادل الشورى والنصيحة، وقد اكتسبت المساجد في كل مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية معمارية باعتبارها من أبرز المباني التي عكست الطرز المعمارية السائدة في الفترات التي بُني فيها المسجد وكذلك الخامات التي كانت تُستخدم في ذلك الوقت وغير ذلك من التفاصيل، ويعود تاريخ بناء المساجد إلى فترة وصول الإسلام إلى المنطقة.

مقابلات

وقد عمل فريق الجمع الميداني بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على استكمال ما قد بدأوه في مشروع الجمع الميداني بتسجيل مقابلات ميدانية مع فئة ((كبار المواطنين)) ممن عاشوا الأزمنة القديمة في الإمارات والذين يعتبرون ذاكرة وتاريخ هذا البلد ونقل الموروث الشعبي لنا وللأجيال القادمة، وقام الفريق بتسجيل هذه المقابلات في عدة مناطق عن تاريخ المساجد القديمة التي انتشرت في الفرجان القديمة في مناطق الدولة.

التقينا بالراوي محمد عبدالله أحمد العماني النقبي من سكان منطقة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة وأخبرنا عن 3 مساجد مشهورة في المنطقة وهي: مسجد الجامع وعمره أكثر من 150 سنة، ومسجد سالم المطوع مسجد قديم يعود حول 180 سنة وهو صغير جداً وكان إمام المسجد يُعرف باسم ((مُلا غالب))، ومسجد عبدالله المطوع، وأخبرنا الراوي عن المواد التي استخدمت في البناء حيث كان الاعتماد الأول على الحصى والطين وأيضاً الجص وأما الأسقف فقد استخدموا الدعون وجذوع النخل، وطريقة إنارة المسجد كانت تتم عن طريق ((الفنر)) للإضاءة في وقت المساء ويتم فرش المسجد بـ ((الحصير)) المصنوع من سعف النخيل.

تعليم

وحدّثنا الراوي أيضاً عن مسجد ((مُلا غالب)) والذي يقع حالياً في القرية التراثية بمدينة خورفكان ولم توجد للمسجد مُسميات أخرى غير هذا المسمى، ولم يكن للمسجد اسم قبل ذلك إلى أن أتى إليهم ((مُلا غالب)) الذي كان مُعلماً للدين والقرآن والحديث والفقه وكان يقوم بتعليم الأطفال علوم الدين والقرآن وذاع صيته في المنطقة وكانوا عندما يوّدون الذهاب للمسجد لأداء الصلاة يقولون نحن ذاهبون لمسجد ((مُلا غالب)) ومن هنا أتت تسمية هذا المسجد وظلّ فيه حتى أصبح شيخاً كبيراً طاعناً في السن فأتى من بعده الإمام أحمد بن قضيب.

والتقينا أيضاً بالراوي عبدالله خلفان سرور المراوني المزروعي من منطقة وادي اصفني التابعة لإمارة رأس الخيمة والذي أخبرنا عن مسجد في منطقتهم عُرف باسم (مسجد الممدوح) وقد بُني هذا المسجد بالقرب من الحصن الذي كان يُستخدم أيام الحروب وعمر المسجد 500 سنة.

ترميم

تمت عملية الصيانة في المسجد في عهد حياة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رحمه الله، وتم ترميمه في ستينيات القرن الماضي، وكان المسجد في السابق قد بُني بالقرب من مخزن فهدوه وعند بناء المسجد تم إدخال المخزن لداخل المسجد فأصبحت مساحته كبيرة، عند الترميم تم استخدام الحصى والإسمنت وتم وضع ((الليحان)) أيضاً لاستكمال عملية البناء وبالقرب من هذا المسجد كان يوجد الحصن والذي كان يستخدم في أيام الحروب لصّد هجمات الأعداء وقد بُني تحت هذا الحصن ((طوي)) يستفاد منه الأهالي لجلب الماء للشرب والاغتسال وكذلك للوضوء عند ذهابهم للصلاة، ولم يتم الاعتماد على أساتيد لبناء المسجد بل اعتمدوا على أنفسهم والحصن أيضاً بنوه بأنفسهم، ولم تكن هناك مساجد قريبة في المكان غير هذا المسجد الوحيد، لم يكن للمسجد قبة ولا زخارف، بل فيه درجة بسيطة يستخدمها المؤذن وقت النداء للصلاة، ووجدت في المسجد منارة بُنيت على يمين المسجد، كما وتوجد ((درايش)) قام أهالي المنطقة بخدمتها.

1978

وتم اللقاء أيضاً مع الراوي علي بن جمعة الشامسي من أهالي منطقة السلمة بإمارة أم القيوين والذي أخبرنا بدوره عن مسجد ((السلمة)) والذي بُني في سنة 1978، وعن وصفه لهذا المسجد قال الراوي: كان المسجد عبارة عن حجرة واحدة للصلاة وبيت للمطوع وحمامات وقد بُني هذا المسجد من طابوق وأسمنت وحديد ومسلح، حيثُ إن هذه المواد دخلت في البناء بعد قيام الاتحاد وبما أن المسجد هذا تم بناؤه في سبعينيات القرن الماضي إذاً فإن مواد البناء اختلفت هنا.

وعلى الرغم من تغير الأزمنة وتطور الحياة إلا أن المساجد ظلَت بوظيفتها الدينية والحيوية والاجتماعية كما هي، فلا يزال تُدار فيها حلقات العِلم بإقامة بعض المحاضرات الدينية في شهر رمضان وأيضاً المشورة بين الناس والالتقاء بعد الصلاة والتحدث في أمور الحياة في أروقة المساجد.

اهتمت دولة الإمارات بإنشاء المساجد على امتداد مدن الدولة ومناطقها المختلفة، فقد تجاوز عددها 4000 مسجد حتى عام 2012م، وقامت بتعزيز وتطوير دورها الديني والثقافي، إلى جانب العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية المكملة لدور المساجد والمهتمة بالتوعية الدينية، ونشر المبادئ الإسلامية، مثل: دار زايد لرعاية المسلمين الجدد، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الإنسانية والخيرية.