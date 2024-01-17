«الأبيض» يواجه فلسطين بطموح الفوز وحسم التأهل الآسيوي

يخوض منتخبنا الوطني في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، بتوقيت الإمارات، مباراة مهمة وقوية وبشعار الفوز أمام منتخب فلسطين على ملعب استاد الجنوب في قطر، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس آسيا، التي يلتقي خلالها أيضاً منتخبا هونغ كونغ وإيران في التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة، على ملعب استاد خليفة الدولي.

ويسعى منتخبنا إلى مواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من حسم التأهل إلى الدور القادم، بعدما نجح في الفوز على هونغ كونغ في الجولة الأولى 3-1، بينما خسر المنتخب الفلسطيني 1-4 من نظيره الإيراني، الذي تصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخبنا في المركز الثاني، وحلت هونغ كونغ في المركز الثالث، وفلسطين في المركز الرابع دون نقاط.

ويحتاج منتخبنا إلى الفوز على فلسطين، وخسارة هونغ كونغ أمام إيران، لحسم التأهل إلى ثمن النهائي عن المجموعة الثالثة، حيث يتأهل الفريقان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست.

تغييرات

يتوقع أن يجري البرتغالي باولو بينتو، مدرب ((الأبيض))، تغييرات بسيطة على التشكيلة التي واجه بها هونغ كونغ، عندما يواجه فلسطين، لتضم خالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع زايد سلطان، خليفة الحمادي، وبدر ناصر، وعبدالله إدريس، وفي الوسط عبدالله رمضان، ويحيى نادر، وحارب عبدالله، وطحنون الزعابي، وفي الهجوم كايو كانيدو، وعلي مبخوت.

ويقابله المنتخب الفلسطيني بتشكيلة بداية تتكون من رامي حمادة في حراسة المرمى، وفي الدفاع مصعب البطاط، وميلاد تيرمانيني، وياسر حامد، وكاميلو سالدانا، وفي الوسط تامر صيام، وعدي خروب، ومحمد باسم رشيد، ومحمود أبو وردة، وفي الهجوم زيد قنبر، وشهاب قنبر.

تحضيرات

وأكمل ((الأبيض)) تحضيراته للمواجهة المهمة بتدريبات يومية عقب الفراغ من لقاء الجولة الأولى، وحرص الجهاز الفني على طي صفحة مواجهة هونغ كونغ، وبدء التحضير لمباراة منتخب فلسطين، وركز بينتو وجهازه المعاون على معالجة بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى، إضافة إلى العمل على تطوير منظومة الأداء، وتحسين بعض الجوانب التي يرى الجهاز الفني أنها تحتاج إلى مزيد من العمل.

تاريخ

يذكر أن مباراة ((الأبيض)) وفلسطين الليلة ستكون الأولى بينهما في تاريخ نهائيات كأس آسيا، إذ سبق والتقى المنتخبان 4 مرات، وخسر منتخبنا اللقاء الأول في 23 أغسطس 1999 بنتيجة 0-1، في دورة الألعاب العربية، ثم تعادل المنتخبان سلبياً في 10 أكتوبر 2009 في لقاء ودي، وفاز بعدها منتخبنا مرتين بنتيجة واحدة 2-0 في 8 سبتمبر 2015 و24 مارس 2016، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

مواجهة مهمة

من جهته، أعلن باولو بينتو، المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، اكتمال استعدادات ((الأبيض)) لخوض مباراة الجولة الثانية في كأس آسيا، أمام منتخب فلسطين، مؤكداً أن التحضيرات سارت بشكل جيد، وأن المنتخب بات جاهزاً لأداء اللقاء.

وذكر المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، أن مواجهة المنتخب الفلسطيني تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لـ((الأبيض))، متوقعاً مباراة صعبة؛ لأنها أمام منافس قوي من الناحية البدنية، ويملك لاعبين مميزين على مستوى خط الدفاع والهجوم وعلى الأجنحة.

وقال: ((من المهم الفوز في هذه المباراة والوصول للنقطة السادسة، وإلا لن يكون سهلاً الحصول على بطاقة التأهل، ونعرف المنافس، ونثق أنها ستكون مباراة صعبة، وليس لجودة المنافس فقط، ولكن لأن ردة فعلهم بعد الخسارة الأولى يتوقع أن تكون قوية)).

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