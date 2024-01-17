إسماعيل راشد: منتخبنا قادر على خطف بطاقة التأهل اليوم

أكد إسماعيل راشد لاعب منتخبنا الوطني والوصل سابقاً، أن ((الأبيض)) مطالب بعبور منتخب فلسطين اليوم، لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، قبل المواجهة الصعبة في ختام دور المجموعات أمام إيران، حيث سيبعد الفوز منتخبنا عن ضغوطات المواجهة الأخيرة أمام إيران، رغم أهمية تلك المباراة، باعتبارها اختباراً حقيقياً ومحكاً رئيساً أمام أحد أبرز المنتخبات الآسيوية، وتكمن أهميتها في الاحتكاك والالتحام البدني، إلى جانب التعرف إلى مدى تعامل المدرب مع هذه المواجهات، مؤكداً أن بطولة كأس آسيا تعد فرصة ثمينة أمام جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم وقدراتهم على المستطيل الأخضر.

فوز

وأضاف إسماعيل راشد لـ ((البيان))، أن المنتخب يخوض المواجهة اليوم بدافع معنوي كبير، بعد الفوز الثمين في مستهل مشواره الآسيوي، وقادر على الحسم، وتعتبر النتيجة السابقة مرضية في مباراة الافتتاح أمام هونغ كونغ، بغض النظر عن مستوى الأداء، حيث تعد النتيجة في بعض المباريات أكثر أهمية من الأداء، خاصة في دور المجموعات، متمنياً أن يحصد منتخبنا بطاقة التأهل إلى الأدوار المقبلة، التي تحتاج إلى مزيد من التركيز، والعمل المضاعف، بجانب التسلح بالروح القتالية.

وأشاد إسماعيل راشد بالمدرب بينتو، بعد إكماله نحو 6 أشهر مع المنتخب، وعدم الخسارة في المباريات الرسمية خلال مرحلة التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، متمنياً ذهاب ((الأبيض)) إلى أبعد نقطة في النسخة الحالية لكأس آسيا 2023 بقطر، والتي تشهد مشاركة منتخبات قوية ومرشحة، أبرزها اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وسيكون منتخبنا قادراً على الذهاب بعيداً، في حال استطاع التعامل مع المواجهات المقبلة بصورة أفضل.

وكشف راشد عن أبرز النقاط الإيجابية لمنتخبنا في مباراة الافتتاح أمام هونغ كونغ، من بينها تألق سلطان عادل، بجانب وجود عناصر شابة قادرة على تقديم عطاء أكبر في المستقبل، ما يؤكد أن المنتخب يمر حالياً بمشروع بناء يحتاج إلى الصبر، موضحاً أن المدرب خاض المواجهة بتشكيلة مخالفة لتوقعات الشارع الرياضي، راهن عليها في حصد أول فوز في البطولة الآسيوية.

مفاجأة

وعن توقعاته لبطل كأس آسيا 2023، قال إسماعيل راشد إنه لا يتوقع تتويج بطل جديد، أو وجود مفاجآت في البطولة، في ظل وجود أقوى المنتخبات المرشحة، اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، بجانب العراق، مستبعداً المنتخب السعودي من السباق على اللقب، لعدة أسباب، أبرزها وجود عناصر لا تشارك في التشكيلة الأساسية مع أنديتهم، بخلاف بعض اللاعبين المشاركين ضمن المنتخبات الأخرى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، الذين يشاركون بصورة أساسية مع أنديتهم في الدوريات الخارجية.

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