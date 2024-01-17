كأس آسيا في نسختها الـ 18 تفتقد نجوماً عرباً لامعين

تفتقد النسخة الـ18 من كأس آسيا لكرة القدم المتواصلة في قطر منذ 12 يناير الجاري حتى 10 فبراير المقبل، إلى نجوم عرب لامعين يغيبون عن غالبية التشكيلات الرسمية للمنتخبات الـ10 المشاركة في البطولة، لأسباب متعددة أفضت إلى نتيجة واحدة، هي الافتقاد إلى بريق ولمعان وبهاء نجوم لطالما ألهبوا حماس جماهير الملاعب فناً وتشويقاً، لا سيما في النسخة الأخيرة التي أقيمت بضيافة الإمارات في العام 2019.

ورغم تعدد الأسباب وتنوعها في غياب كوكبة مميزة من نجوم المنتخبات العربية في كأس آسيا، وتجسيد حقيقة الافتقاد إلى براعة نجوم لامعين، إلا أن هناك 3 أسباب واضحة أسهمت في غياب النجوم العرب عن النسخة 18 من البطولة القارية، الأول عدم القناعة الفنية من قبل مدربي المنتخبات العربية بهذا النجم أو ذاك، والثاني الإصابة قبل انطلاق البطولة، والثالث التقدم في العمر.

أبرز الغائبين

ومن أبرز النجوم العرب الغائبين عن كأس آسيا الجارية حالياً في قطر، إسماعيل مطر ووليد عباس وعامر عبدالرحمن وإسماعيل الحمادي من منتخب الإمارات، وعمر السومة ومحمود المواس من منتخب سوريا، وأمجد عطوان وهمام طارق وعلاء عباس ومحمد حميد وعلاء مهاوي وأحمد إبراهيم من منتخب العراق، وسلمان الفرج وسلطان الغنام ومحمد العويس ونواف العقيدي وياسر الشهراني من منتخب السعودية، وعبدالعزيز المقبالي وأحمد كانو من منتخب عُمان.

وظهر تأثير متفاوت لغياب النجوم العرب على منتخبات بلدانهم، بعد خوض الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا في قطر، التي أسفرت عن فوز منتخبات الإمارات والسعودية والعراق وقطر والأردن، وتعادل سوريا، وخسارة منتخبات البحرين وعُمان وفلسطين ولبنان، ما يشير إلى جودة البديل، وتوفره في الملاعب العربية.

من جهته، أشار حسن مراد، لاعب كرة القدم الإماراتية، إلى أن غياب النجوم عن الملاعب حالة متوقعة في عالم كرة القدم، نتيجة أسباب محددة، منها الإصابة والتقدم في العمر، أو نتيجة رؤية المدرب مدى الفائدة الفنية التي بإمكان النجم تقديمها مع منتخب بلاده في بطولة كبيرة بحجم آسيا، التي غالباً ما تتطلب قدراً عالياً من المهارة والقوة البدنية والتحضير الذهني، وغيرها من المتطلبات المعروفة.

وشدد مراد على أن أسباب الغياب للنجوم اللامعين عن البطولات الكبرى قد تمتد نتيجة نوع من ((الإشكالات)) أو سوء الفهم بين النجم ومدربه، كما يحصل في حالات عدة في البطولات الكبرى، ومنها كأس آسيا، مبدياً ارتياحه لجودة البدلاء في غالبية المنتخبات العربية، ومقدرتهم على تقديم أداء أفاد كثيراً منتخبات بلدانهم بعد خوض الجولة الأولى من كأس آسيا في قطر.

نجوم جدد

وتوقع حسن مراد أن تشهد النسخة الـ18 من كأس آسيا في قطر بروز نجوم عرب جدد، سيكون لهم شأن مميز مع منتخبات بلدانهم في قادم المشاركات، لا سيما التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، متمنياً أن يظهر أكثر من نجم جديد في تشكيلة ((الأبيض)) الإماراتي من خلال بوابة كأس آسيا في قطر.

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