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«الفرسان» يتدربون على شاطئ الممزر

1/17/2024 7:21:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، تدريباً صباحياً على شاطئ الممزر بدبي، تحت قيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، بهدف رفع معدل اللياقة البدنية. وشارك في التدريب، جميع لاعبي ((فرسان دبي)) باستثناء الدوليين المتواجدين مع منتخبنا الوطني في كأس آسيا الحالية في قطر. وكان الفريق، قد عاد إلى تدريباته اليومية الاثنين الماضي، بعد فترة راحة قصيرة حصل عليها اللاعبون عقب التتويج بكأس السوبر للمحترفين، وذلك استعداداً لاستئناف المنافسة في المسابقات المحلية.

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