منصور بن محمد يشهد ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، حيث تابع سموه تحديات رموز سن الحول والزمول لمؤسسات هجن أبناء القبائل، والتي أقيمت على مدار ستة أشواط لمسافة ثمانية كيلومترات.

وتصدر شعار سعيد جابر عبدالله محمد مشهد اليوم الختامي، حيث تمكن من الظفر بسيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح وجائزته المالية البالغة ثلاثة ملايين درهم، وفازت بناموسه ((طموح)) مسجلة توقيتاً بلغ 12:27:9 دقيقة، وأهدت ((هملوله)) شعار سهيل سعيد سعيد بالقطري الخييلي سيف سمو ولي عهد دبي للحول ((إنتاج)) وجائزة قدرها مليونا درهم، وذلك في توقيت قدره 12:38:2 دقيقة، وحقق ((ملفت)) لمنصور سعد بن قذله الاحبابي بندقية الزمول المفتوح ومليوني درهم بتوقيت قدره 12:45:4 دقيقة، وبالمقابل تمكن ((دهّام)) لراشد حمد ضعيّف غدير الكتبي من حصد شداد الزمول ((إنتاج)) و 1.5 مليون درهم في زمن بلغ 12:46:6 دقيقة.

أما شداد الزمول المحليات و 1.5 مليون درهم فقد كانت من نصيب شعار حمد راشد غدير الكتبي بواسطة ((الزواري)) الذي سجل توقيتاً قدره 12:35:1 دقيقة، وحصد شعار خليفه سلطان بالرشيد السويدي خنجر الحول المحليات ومليوني درهم عن طريق ((اليازي)) وذلك بزمن بلغ 12:31:1 دقيقة، وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الأشواط.

ترحيب

على جانب آخر، رحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي بالمشاركين في الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، وكذلك بالمشاركين في حفل الدورة الرابعة عشرة من جائزة ((دبي جلوب سوكر))، حيث سيجتمع نجوم كرة القدم العالمية في فندق أتلانتس النخلة مساء غد الجمعة للمشاركة في المؤتمر الذي تعقد أعماله تحت شعار ((الاستدامة والأداء في كرة القدم)) والمشاركة في حفل تكريم أصحاب الإنجازات الفائزين بالجائزة.

منصة عالمية

وقال سموه: ((جاء إطلاق مجلس دبي الرياضي في سنة 2006 مؤتمر دبي الرياضي ليتحول اليوم إلى منصة عالمية للقاء وتحاور المختصين وتسليط الضوء على واقع وآفاق مستقبل كرة القدم في العالم، إذ استقطب في دوراته المتعاقبة نخبة من صنّاع القرار ضمن الاتحادات الدولية وفي مقدمتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادان الأوروبي والآسيوي لكرة القدم، وكذلك نجوم الرياضة والتدريب والإدارة والذين استعرضوا أهم التحديات والفرص والمبادرات التي أسهمت في تطوير كرة القدم، كما قدموا فيه خلاصة تجاربهم الاحترافية الناجحة)).

نجاح وتميز

وأضاف سموه: أصبح مؤتمر دبي الرياضي الدولي وكذلك جائزة ((دبي جلوب سوكر)) التي انطلقت من دبي في سنة 2010 من الأحداث الدولية التي ينتظرها الجميع للتعرف من قرب إلى نجومهم وتجاربهم لتحقيق النجاح والتميز في مشوارهم الرياضي، واستطلاع ملامح التطوير المنشود وفق رؤية أصحاب التجارب الأنجح في العالم، كما أسهم حضور كبار نجوم كرة القدم العالمية والمسؤولين في اتحاداتها وأنديتها في تعزيز الربط بين كرة القدم والاستثمار عبر افتتاح مقار وإنشاء أكاديميات وتعزيز فرصة اكتشاف واستقطاب وتطوير الموهوبين، ونحن سعداء باختيار نجوم اللعبة دبي مكاناً مفضلاً للإقامة، والاستمتاع بجودة الحياة كونها المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.. ودبي ترحب بالجميع في الأوقات كافة.

استثمار وموارد

وختم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي قائلاً: ((ركزت الدورات السابقة على موضوعات الحوكمة والتمكين والاقتصاد والاستثمار ومسرعات المستقبل والطريق إلى البطولات، واخترنا أن يكون محور نسخة هذا العام ((استدامة الموارد واستدامة الأداء وتحقيق البطولات)) وبمشاركة متحدثين من نجوم اللعبة وحشد من أصحاب الإنجازات في مختلف مجالاتها، والذين حضروا من مختلف دول العالم للمشاركة في الحدث وتكريم الفائزين منهم بفئات جائزة ((دبي جلوب سوكر)) أمام المتابعين في دولة الإمارات ومن أنحاء العالم عبر الشاشات والمنصات المعنية باللعبة)).

وسيشهد المؤتمر صباح غد الجمعة جلسة حوارية بعنوان ((المرأة وكرة القدم)) ويستضيفها نادي دبي للصحافة، فيما ستقام مساء في فندق أتلانتس الجلسة الرئيسة للمؤتمر والتي تحمل عنوان ((الاستدامة والأداء في كرة القدم)) ويتبعها حفل تكريم الفائزين بمختلف فئات جائزة ((دبي جلوب سوكر)) في جميع المجالات ضمن قطاع كرة القدم وتخصصاته الواسعة، ومن بينهم الأبطال من اللاعبين والمدربين الذين تركوا بصمات لا تنسى في عالم كرة القدم وأصبحوا قدوة للملايين من اللاعبين في أنحاء العالم.

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