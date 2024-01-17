راشد بن حميد: سنطبق أعلى معايير الجودة في مونديال الشاطئية

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية ((الإمارات 2024)) خلال فبراير المقبل: ((نعمل على جعل نسخة مونديال الإمارات 2024 أفضل نسخة من حيث التنظيم، حيث ستقوم جميع فرق العمل بتطبيق أعلى معايير الجودة)). مؤكداً حرص اللجنة على تكثيف اجتماعاتها للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق مونديال الشاطئية خلال فبراير المقبل.

وثمن رئيس اللجنة المنظمة دعم القيادة الرشيدة المستمر للرياضة ومتابعتها لأحداثها، مشيراً إلى أن هذا الدعم وفر بنية تحتية متينة تساعد على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية الدولية، حيث الملاعب والمواصلات والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والفنادق الراقية والمؤسسات الصحية المجهزة بأحدث الوسائل، فضلاً عن وجود جمهور محب للرياضة وداعم لأنشطتها.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا إن جميع القطاعات تعمل للوصول إلى الجودة المطلوبة في التنظيم، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها خبرات واسعة في تنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية، ولديها طاقات وكفاءات قادرة على إنجاح أي حدث رياضي وبأحسن صورة.

من جانبه، أكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن المنتحبات المشاركة والجماهير التي ستحضر المنافسات من مختلف دول العالم ستستمتع بتجربة رائعة تجمع ما بين قوة التنافس لنخبة المنتخبات، ونجوم كرة القدم الشاطئية في العالم، وروعة الأجواء، سواء في المكان المميز، أو الطقس الرائع، وتوفر العديد من أماكن الضيافة والتسوق ذات الشهرة العالمية الواسعة.

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