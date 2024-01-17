طاقم إماراتي يدير مباراة سوريا وأستراليا

(MENAFN
- Al-Bayan)
عيّنت لجنة الحكام الآسيوية طاقمنا الإماراتي الدولي المكون من عادل النقبي ((حكم ساحة)) ومحمد أحمد يوسف ((مساعداً أول)) وحسن المهري ((مساعداً ثانياً)) ومحمد عبدالله حسن ((حكماً للفيديو)) لإدارة مباراة سوريا وأستراليا المقرر إقامتها اليوم الخميس على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، ضمن مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2023.
يذكر أن، المنتخب السوري فرض التعادل دون أهداف مع نظيره الأوزبكي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية على ملعب جاسم بن حمد.
على جانب أخر، اختارت لجنة الحكام الآسيوية حكم الساحة الدولي عمر آل علي ((حكماً للفيديو)) ضمن طاقم الحكام المُكلف بإدارة مواجهة اليوم التي ستجمع منتخبي الهند وأوزبكستان على استاد أحمد بن علي ضمن ذات المجموعة.
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