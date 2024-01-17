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طاقم إماراتي يدير مباراة سوريا وأستراليا

1/17/2024 7:21:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عيّنت لجنة الحكام الآسيوية طاقمنا الإماراتي الدولي المكون من عادل النقبي ((حكم ساحة)) ومحمد أحمد يوسف ((مساعداً أول)) وحسن المهري ((مساعداً ثانياً)) ومحمد عبدالله حسن ((حكماً للفيديو)) لإدارة مباراة سوريا وأستراليا المقرر إقامتها اليوم الخميس على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، ضمن مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2023.

يذكر أن، المنتخب السوري فرض التعادل دون أهداف مع نظيره الأوزبكي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية على ملعب جاسم بن حمد.

على جانب أخر، اختارت لجنة الحكام الآسيوية حكم الساحة الدولي عمر آل علي ((حكماً للفيديو)) ضمن طاقم الحكام المُكلف بإدارة مواجهة اليوم التي ستجمع منتخبي الهند وأوزبكستان على استاد أحمد بن علي ضمن ذات المجموعة.

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