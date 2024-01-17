«سارمات» يحلق برمز الجير شاهين للعامة المفتوح في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

توج ((سارمات)) لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري بلقب شوط الرمز للجير شاهين – فرخ فئة العامة المفتوح في افتتاح منافسات اليوم السادس من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور أمس واحتل ((الشميمي)) لحمد أحمد بن مجرن المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب ((هوملس)) لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري.

وفي شوط التلواح الأول للجير شاهين – فرخ حلق الطير ((61)) لفريق دبي بالمركز الأول، فيما كانت الوصافة من نصيب ((نابليون)) لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري، وحل ثالثاً ((15)) لغدير سهيل سالم الكتبي، وذهب لقب شوط التلواح الثاني إلى ((تجوري 2)) لفريق دبي، وحل وصيفاً ((جي أس 45)) لفريق ((أر بي جي)) وفي المركز الثالث جاء ((جا 23)) لفريق ربدان.

وبعد منافسة شرسة نجح ((مهيب)) لسيف بن حريز الفلاسي في التحليق بلقب شوط التلواح الأول للجير شاهين – جرناس متفوقاً على ((زندان)) لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري، وجاء ثالثاً ((الأصمعي)) لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري أيضاً.

واختتمت منافسات اليوم السادس بشوط التلواح الثاني للجير شاهين – جرناس لفئة العامة المفتوح ونجح ((عجيب)) لسيف بن حريز الفلاسي في التحليق بلقب هذا الشوط وحل وصيفاً ((إكسبو 2020)) لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري، وفي المركز الثالث جاء ((إس 03)) لسعيد هلال بن طراف.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة بإقامة أشواط الجير قرموشة – فرخ فئة العامة المفتوح والجير قرموشة – جرناس للفئة نفسها، إذ تنطلق الفعاليات بإقامة شوط الرمز للجير قرموشة – فرخ ثم شوطي التلواح وتختتم بإقامة شوطي التلواح للجير قرموشة – جرناس.

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