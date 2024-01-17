«دبي الدولي للدراجات المائية» السبت

يدخل المشاركون في سباق دبي الدولي للدراجات المائية -الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات 2024- اليوم أجواء المنافسة في السباق من خلال الاجتماع التنويري الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي ويتم فيه الحديث تفصيلاً عن مسار السباق وشرح التعليمات واللوائح من قبل اللجنة المنظمة.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السباق الكبير والمرتقب بعد غد السبت في جزر دبي الوجهة السياحية والواحة العمرانية الراقية التي تديرها نخيل في شواطئها الساحرة بالقرب من معالمها البارزة. ويجتذب الحدث الدولي نخبة الرياضيين المتميزين في هذه الرياضة .

ويتنافس المشاركون في السباق المرتقب على ألقاب 10 فئات هي: جالس محترفين جي بي 1 وجلس جي بي 3 (مواطنين) وجالس جي بي 2 وجالس جبي بي 4 (سبارك) وواقف محترفين جي بي 1 وواقف جي بي 2 وواقف مخضرمين جي بي 2 (2 ستروك) وواقف براعم (8 ـ 9 سنوات) جي بي 1-3 وواقف اشبال (10 - 12 سنة) جي بي 2-3 وواقف ناشئين (13 - 15 سنة) جي بي 3-3.

وستقام المنافسات يوم السبت على فترتين صباحية ومسائية يعقبهما تتويج أبطال الفئات العشر المشاركة في السباق، حيث ستكون انطلاقة المنافسات عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالنسبة للفترة الصباحية فيما تنطلق الفترة الثانية عند الساعة الثانية ظهراً.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد بدأ إجراءات تنظيم سباق دبي الدولي للدراجات المائية مبكراً بفتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب عبر البوابة الإلكترونية،حيث سيستمر التسجيل حتى يوم غد الموعد المقرر لاستكمال الفحص الفني على الدراجات المشاركة

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