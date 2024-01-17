بطولة الظفرة للخيول العربية تنطلق اليوم

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تنطلق اليوم النسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية ((للمرابط الخاصة))، وتستمر 4 أيام على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة. وتنظم جمعية الإمارات للخيول العربية البطولة، التي تشهد مشاركة 550 جواداً من أجود السلالات، تعود لنحو 432 مالكاً.

وتم رصد جوائز قيّمة للبطولة، بالإضافة إلى تكريم خاص، يتمثل في جائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، للمربيين المواطنين في منطقة الظفرة، التي تمنح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة من فئات البطولة، إضافة إلى جائزة أفضل 5 عارضين مواطنين.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة في الساعة العاشرة صباحاً، بفئة المهرات بعمر سنة، موزعة على 5 أقسام ((أ، ب، ج، د، هـ))، تعقبها أشواط الفئة الثانية للمهرات بعمر سنتين ((أ، ب، ج)).

وتستهل فعاليات اليوم الثاني بشوط فئة المهرات بعمر 3 سنوات، المكون من قسمين ((أ، ب))، تليها فئة الأفراس عمر 4 - 6 سنوات ((أ، ب))، ثم فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق ((أ، ب))، ثم تختتم منافسات اليوم الثاني بالقسم ((أ)) لفئة الأمهار عمر سنة.

ويشهد اليوم الثالث بعد غدٍ تكملة شوط فئة الأمهار عمر سنة بالأقسام ((ب، ج، د))، تليها أشواط فئة الأمهار عمر سنتين، وهو على 3 أقسام ((أ، ب، ج))، ثم القسم ((أ)) لفئة الأمهار عمر 3 سنوات.

وتفتتح فعاليات اليوم الرابع الأخير ((الأحد))، بتكملة فئة الأمهار عمر 3 سنوات القسم ((ب))، تليها فئة الفحول عمر 4 - 6 سنوات، موزعة على 3 أقسام ((أ، ب، ج))، ثم آخر الأشواط التأهيلية المخصص لفئة الفحول عمر 7 سنوات وما فوق، وهو على قسمين ((أ، ب)).

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وتبدأ بعدها أشواط البطولات الـ 6، وهي المهرات عمر سنة، والمهرات عمر 2 - 3 سنوات، والأمهار بعمر سنة، والأمهار عمر 2 - 3 سنوات، والأفراس، وأخيراً الفحول.

وتوجه خليفة النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على دعمه المتواصل للخيول العربية الأصيلة، وتوجيهاته بإقامة هذه البطولة، بهدف تشجيع الملاك والمربين من أصحاب المرابط الخاصة، على تطوير إنتاجهم للمنافسة في مستويات أعلى، فضلاً عن تكرمه بتخصيص جوائز قيمة للبطولة، وجوائز تحفيزية خاصة مصاحبة لها، ودعم الكوادر المواطنة بتخصيص جوائز لأفضل 5 عارضين إماراتيين.

وقال إن البطولة تهدف أيضاً لدعم وتشجيع ملاك الخيل العربية الأصيلة في منطقة الظفرة، وقد أحدثت بالفعل النسخ الماضية حراكاً كبيراً وسط ملاك المرابط الخاصة بالمنطقة، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة، وكذلك الدعم الكبير لهم.

وأكد النعيمي اكتمال كل الاستعدادات لخروج البطولة في نسختها الرابعة بحلة رائعة، تنال رضا الملاك والمربيين المشاركين، وتعكس جمال المنطقة التي تستضيف الحدث، مشيراً إلى أن البطولة حققت نجاحات كبيرة خلال نسخها الماضية.

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