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شباب الأهلي وبني ياس إلى «بلاي أوف» الطائرة

1/17/2024 7:21:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل شباب الأهلي وبني ياس إلى دور ((البلاي أوف)) على درع الدوري للكرة الطائرة، مع نهاية الجولة 12، بعد فوز شباب الأهلي على ضيفه الجزيرة 3 - 2، والحصول على نقطتين، ليسترد الفريق صدارة جدول الترتيب بالوصول إلى 9 انتصارات و25 نقطة، بينما وصل الجزيرة إلى 21 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع. وتأهل بني ياس ، رغم الخسارة أمام ضيفه النصر 2 - 3، فيما وصل النصر إلى 18 نقطة.

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