شباب الأهلي وبني ياس إلى «بلاي أوف» الطائرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل شباب الأهلي وبني ياس إلى دور ((البلاي أوف)) على درع الدوري للكرة الطائرة، مع نهاية الجولة 12، بعد فوز شباب الأهلي على ضيفه الجزيرة 3 - 2، والحصول على نقطتين، ليسترد الفريق صدارة جدول الترتيب بالوصول إلى 9 انتصارات و25 نقطة، بينما وصل الجزيرة إلى 21 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع. وتأهل بني ياس ، رغم الخسارة أمام ضيفه النصر 2 - 3، فيما وصل النصر إلى 18 نقطة.
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