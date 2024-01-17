شباب الأهلي وبني ياس إلى «بلاي أوف» الطائرة

تأهل شباب الأهلي وبني ياس إلى دور ((البلاي أوف)) على درع الدوري للكرة الطائرة، مع نهاية الجولة 12، بعد فوز شباب الأهلي على ضيفه الجزيرة 3 - 2، والحصول على نقطتين، ليسترد الفريق صدارة جدول الترتيب بالوصول إلى 9 انتصارات و25 نقطة، بينما وصل الجزيرة إلى 21 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع. وتأهل بني ياس ، رغم الخسارة أمام ضيفه النصر 2 - 3، فيما وصل النصر إلى 18 نقطة.

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