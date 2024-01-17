بطولة الإمارات الدولية للبولو في نادي غنتوت الأحد

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، ينظم نادي غنتوت خلال الفترة من الأحد 21 يناير وحتى 4 فبراير بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ23، التي تقام مبارياتها بملاعب النادي بمشاركة 6 فرق، هي فرق غنتوت بولو، أبوظبي بولو، AM بولو، بن دري بولو، لامار بولو، وبهنسالي بولو.

جاء الإعلان عن تنظيم البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي ظهر أمس بمقره في غنتوت، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس نادي غنتوت.

ورحب سعيد بن حوفان المنصوري بالحضور، ونقل لهم تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، معرباً عن سعادتهم بانطلاقة بطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها الـ23، وأكد استعداد النادي للبطولة، متمنياً أن تخرج في إطار التنافس الشريف والروح الرياضية التي عرفت بها البطولات الماضية، وسيكون ختامها يوم 4 فبراير المقبل بفقرات احتفالية رائعة وسيكون الدخول بالمجان.

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