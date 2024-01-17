«دولية دبي للسلة» تكشف تفاصيل البطولة

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ33 والتي تنطلق غداً في قاعة نادي النصر، مؤتمراً صحفياً برئاسة اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي وبحضور ممثلي الشركات الراعية ومسؤولي الاتحاد وتحدث فيه اللواء ((م)) القرقاوي عن الكثير من الطموحات لهذه النسخة، وتناول سالم المطوع الأمين العام للاتحاد، مدير البطولة الكثير من تفاصيل هذه النسخة.

وتناول قاسم دعدوش مدير اللجنة الفنية في البطولة لائحة الثواب والعقاب، وأبان أنه ستتم مناقشة موضوع تغريم أي مدرب يحصل على خطأ فني في البطولة، وكذلك تم رصد جوائز تحفيزية لأفضل صانع ألعاب، وأفضل لاعب جناح، ولاعب ارتكاز، والهداف، والهداف في 3 نقاط، ولاعب شامل، ولاعب واعد وأفضل مدرب.

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وأعلن قاسم دعدوش عن نظام البطولة والفرق الـ12 المشاركين فيها قبل انطلاق المنافسات الرسمية مساء غدٍ وتستمر حتى 28 من الشهر الجاري في ضيافة نادي النصر بدبي.

ومن ناحية أخرى عاد شباب الأهلي إلى المسار الصحيح بعد فوزه السهل على ضيفه الشمال القطري في أرضه وبنتيجة 110 - 81، في الجولة الرابعة من دوري السوبر لغربي آسيا لكرة السلة ((وصل))، وتناوب كل من مينيراث وشافون لويس في قيادة فريقهما إلى التقدم 36 - 22 في الدقائق العشر الأولى من المباراة، ما فرض نمط المباراة أحادية الجانب والتي مكنت شباب الأهلي من العودة للمسار الصحيح وتعويض خسارته في الجولة الماضية 73 - 67 أمام المنامة البحريني ليحافظ على المركز الثاني في المجموعة.

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