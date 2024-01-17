الصور التاريخية وثائق

في منتصف عشرينيات القرن التاسع عشر تمكن المخترع الفرنسي جوزيف نيسيفور نييبس (1765– 1833م) من التقاط أول صورة ضوئية ناجحة في التاريخ، بعد تجارب استغرقت 9 سنوات، فكان ذلك بداية مرحلة متقدمة من التوثيق تعتمد على التصوير الفوتوغرافي بدلاً من الرسم، ومنذ النصف الثاني من القرن الـ 19 تم تصوير مشاهد متعددة في مختلف أنحاء العالم، غطت الطبيعة والبشر والمعالم التاريخية، ما أضاف إلى المعرفة الإنسانية رصيداً هائلاً من المعلومات.

لقد كان نصيب الإمارات من الصور الملتقطة في القرن التاسع عشر ضئيلاً، وربما كان أقدمها صورة الشيخ زايد الأول حاكم أبوظبي، حينذاك، وشقيقه الشيخ ذياب ومرافقيهم، أثناء زيارتهم إحدى قطع الأسطول البريطاني في مارس 1866، أما في مطلع القرن العشرين فإن صورة قصر الحصن، التي تعود إلى عام 1901 تعتبر أقدم الصور، تليها صور اجتماع حكام الإمارات مع اللورد كيرزون الحاكم البريطاني العام للهند عام 1903.

ومع دخول العقود الأولى من القرن العشرين أخذت الصور الملتقطة تتزايد باطراد، ومن أهم مصادرها في النصف الأول من القرن: الرحالة الذين زاروا المنطقة كونهم مغامرين، والإرساليات التبشيرية الأمريكية والبريطانية، والإدارة البريطانية في الخليج العربي بمختلف قطاعاتها، وشركات النفط، والصحافة الغربية والشرقية، التي قامت باستطلاعات صحفية عن المنطقة معززة بصور فوتوغرافية.

أما الفترة الواقعة بين عامي 1971– 1950م فقد شهدت مرحلة السعي نحو الحداثة في النظم والمؤسسات، وحظيت بوفرة متزايدة من التوثيق الفوتوغرافي والسينمائي وخصوصاً أن الصور أصبحت ملونة وأكثر جودة تبعاً للتطور الكبير في كاميرات التصوير، وزادت مصادرها، فبالإضافة إلى المصادر السابقة اقتنى العديد من الهواة كاميرات، وثقوا من خلالها مشاهد الحياة الشعبية، والمناسبات الخاصة في الإمارات، وأصبحت الصور الفوتوغرافية وسيلة تعليمية وإيضاحية لا يمكن الاستغناء عنها في البحوث، والدراسات التاريخية والتراثية، وتحتل قسماً مهماً من أقسام مراكز الأرشيف في العالم.