حتى يتحقق الهدف

يلعب منتخب الإمارات الوطني اليوم مباراته الثانية في كأس آسيا أمام شقيقه المنتخب الفلسطيني، وهي بالتأكيد مباراة مهمة للفريقين معاً في سعيهما للتأهل للدور الثاني وهو أمر إذا كان يبدو اعتيادياً للأبيض الإماراتي الذي سبق له الحصول على المركز الثاني في نسخة 96، والمركز الثالث في نسخة 2015، فإنه سيكون إنجازاً للفدائي الفلسطيني.

وحتى لا يذهب المنتخب الإماراتي بعيداً عن تحقيق الهدف الذي يسعى إليه، في مواجهة فريق لا يستهان به على الإطلاق، على الرغم من خسارته أمام منتخب إيران بالأربعة في مباراته الأولى، فإنني أرى أنه مطالب بأمور كثيرة أوجز بعضها على النحو التالي:

أولاً: سيكون تحقيق الفوز في هذه المباراة حاسماً في الانتقال إلى الدور الثاني مباشرة دونما انتظار واحتساب للمباراة الثالثة أمام المنتخب الإيراني الذي يعد الأقوى في هذه المجموعة الثالثة، والفوز سيرفع رصيد ((الأبيض)) إلى 6 نقاط من أصل 6 إذ سبق له الحصول على 3 نقاط من وراء الفوز 3 - 1 على منتخب هونغ كونغ في المواجهة الأولى.

ثانياً: إن التعادل ربما يكون كافياً للصعود، إن لم يكن بالمركز الثاني، فعبر أفضل 4 فرق حاصلة على المركز الثالث، ولكنه يبقى احتمالاً محفوفاً بالأخطار.

ثالثاً: إن المنتخب الإماراتي هو المرشح الأقوى على الورق، فالفارق يبدو كبيراً للغاية، عبر موقع الفريقين في التصنيف الدولي، إلى جانب فارق الخبرات والمشاركات وفارق الإمكانات، ولكن ذلك لا بد له من ترجمة ميدانية عبر سيناريو المباراة.

رابعاً: إن الأبيض لا بد له من التعامل بروح قتالية وشراسة أدائية تتماثل مع هذه الروح التي تميز المنتخب الفلسطيني دائماً، ولا سيما هذه الفترة التي تمر بها بلاده بمأساة غير مسبوقة.

خامساً: إن منتخب الإمارات مثله مثل أي منتخب عربي آخر، ما كان يفضل أن توقعه القرعة مع شقيقه الفلسطيني، وما كان يرجو أن تكون بينهما مباراة تبدو حاسمة للطرفين، ولكنه ينظر للأمر من منظور رياضي بحت، فهي لا تزيد على كونها منافسة رياضية شريفة، تنتهي بإطلاق صافرة النهاية من حكم المباراة.

آخر الكلام

ترجو جماهير الإمارات من منتخبها أن يكون في يومه، وأن يرتقي بأدائه إلى الأفضل، وفي الوقت نفسه ترجو التوفيق للمدرب، ولا سيما في إشكال التشكيل، الذي أحدث جدلاً كبيراً في مباراة هونغ كونغ.