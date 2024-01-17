عالم العملاق حسين رياض

عملاق السينما والمسرح الممثل والمخرج والناقد والأكاديمي الفنان حسين رياض (1897 - 1965)، أشهر من نار على علم، ويعد واحداً من قامات مصر الفنية، ورموزها الكبيرة في شتى القنوات الفنية، ومن أصحاب علامات التميز والإبداع والمهارة والموهبة. لكن تظل هناك تفاصيل كثيرة في حياته ومشواره لا يعرفها الجمهور.

منها مبادراته الخيرية الكثيرة، وحرصه على التمسك ببعض العادات والتقاليد الشعبية الأصيلة، مثل إحياء المواسم الدينية في الأول من رجب، وفي منتصف شعبان، وفي ليلة القدر، وطوال ليالي شهر رمضان، ومنها مساندته لعدد كبير من الفنانين الموهوبين في بداية مشوارهم الفني، إلى حد التهديد باستقالته من العمل المسرحي إذا لم تؤخذ وجهة نظره الداعمة في الاعتبار، على نحو ما حدث يوم أن زكّى الفنان حسن يوسف للانضمام إلى المسرح القومي في أواخر الخمسينيات، ومنها أيضاً أنه كان يعقد بمنزله على مدى سنوات صالوناً ثقافياً، يجمع فيه الشعراء والأدباء والفنانين والمطربين ورجال الصحافة.

أخبرنا الدكتور عمرو دوارة في كتابه ((حسين رياض، الفنان صاحب الألف وجه))، أن رياض، الذي جسّد في السينما مختلف الأدوار، مثل دور عبد الواحد الجنايني البسيط في ((رد قلبي))، والأب المصري الأصيل من الطبقة المتوسطة في فيلم ((في بيتنا رجل))، والأب الأرستقراطي المثالي في ((موعد مع السعادة))، والأب القاسي في ((أنا حرة))، والأب الروحي في ((شارع الحب))، والشيخ الضرير في ((واإسلاماه))، والصيدلي صاحب الضمير الحي في ((حياة أو موت))، وكبير الياوران في ((سلامة في خير))، والرجل الانتهازي الوصولي في ((بائعة الخبز))، والخديوي الغارق في الملذات في ((ألمظ وعبده الحامولي))، والوزير الفاسد في ((شفيقة القبطية))، وزير النساء العربيد في ((حياتي هي الثمن))، والزوج المخدوع في ((نساء محرمات))، تمنى في أواخر عهد الملك فاروق أن يجسد على الشاشة شخصية باني مصر الحديثة محمد علي باشا، لكن المشروع الذي كان على وشك البدء، والذي كان من المفترض أن يكافأ عليه بلقب البكوية، تم صرف النظر عنه بسبب ثورة 23 يوليو 1952.

وأخبرتنا الفنانة القديرة أمينة رزق، في أحد حواراتها الصحافية، أن رياض كان يرغب في البروز كمطرب مشهور في بدايات حياته، لكنه أسدل الستار على حلمه، بعد تعرضه لحمى شديدة جداً، وإرهاق بسبب العمل المسرحي المتواصل، ما أدى إلى التهاب مزمن في وترين من حباله الصوتية، فظهرت في صوته البحة المشهورة، التي وظفها فنياً في أداء أدواره الخالدة.

ومن المفارقات التي رويت عنه، أنه كان لا يستطيع النوم دون أن يضع كوباً من الماء إلى جواره، ولا يسافر إلا بصحبة زجاجة من مياه الشرب، ولا يصعد على المسرح دون التأكد من وجود كوب من الماء في إحدى الزوايا.

في أسباب هذه العقدة، أخبرنا عمرو دوارة في كتابه المشار إليه، أن رياض كاد أن يفقد حياته حينما سافر صيفاً بالسيارة عبر الصحراء من دمشق إلى حلب، بصحبة المخرج حلمي رفلة، والفنان أحمد علام، حيث تعطلت بهم المركبة، وظلوا سبع ساعات وسط الصحراء، وتحت الشمس الحارقة، دون مياه يروون بها عطشهم.

ومن المفارقات الأخرى، أن فناننا الكبير كان محباً للحيوانات الأليفة، وكان يملك كلباً بوليسياً وفياً، أطلق عليه اسم ((رهيب))، وحينما توفي رهيب، حزن حزناً شديداً، إلى درجة أنه هجر منزله، وأقام عدة أسابيع في فندقه المفضل (فندق الكونتيننتال) بميدان الأوبرا، والذي اعتاد أن يلجأ إليه كلما شعر بالإرهاق من عروضه المسرحية الليلية.

إلى ذلك، عُرف عن رياض معايشته للشخصيات الدرامية التي يقوم بتجسيدها بكل وجدانه، حتى إنه أثناء تأديته لدور الزوج المشلول في فيلم ((الأسطى حسن)) للمخرج صلاح أبوسيف سنة 1952، أصيب بالشلل فعلاً في ذراعه وساقه لمدة يوم كامل. كما عُرف عنه حبه للرياضة، حيث كان من عشاق رفع الأثقال وتنس الطاولة.