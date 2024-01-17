ترامب يتقدم

مع كل نقطة سوداء يضيفها جو بايدن إلى سجله الرئاسي، يكتسب دونالد ترامب نقطة تفوق في مسار الانتخابات الرئاسية القادمة.

يوم أمس، أعلن فوز الرئيس السابق ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية ايوا، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، رغم انشغاله بالقضايا والدعاوى المرفوعة ضده، وعدم تمكنه من إدارة حملته بالشكل المعتاد، حيث حرمته الملاحقات القضائية وقرارات القضاة الديمقراطيين، من التفرغ للحصول على ترشيح حزبه، ومواجهة الإدارة المتمكنة من مفاصل الدولة، ومع ذلك، تبدو رغبة أعضاء الحزب في الدفع برئيس قوي، يظهر مدى الضعف الذي كان عليه الرئيس الحالي، واضحة في النتائج المعلنة حتى الآن.

ضعف بايدن، ومواقفه المهزوزة، وإدارته المتناقضة، أثرت في مكانة الولايات المتحدة عالمياً، فهذه الدولة العظمى ليست الأقوى في العالم فقط، بل هي حاملة مفاتيح هذا العالم، وهي متفردة، رغم بعض المحاولات التي تحتاج إلى عقود من الزمان لإزاحتها عن هذا الموقع، وهذه المكانة لم تمنح لها، بل اكتسبتها بجدارة، بعد تدخلها في الحرب العالمية الثانية، وإنهاء غطرسة ألمانيا الهتلرية، ثم وقوفها في وجه المد الإلحادي للمنظومة الشيوعية العالمية، بقيادة الاتحاد السوفييتي الراحل، وعندما انفردت الولايات المتحدة بالعالم، اختلطت ((المفاتيح)) التي تملكها، وخضعت لكبرياء المنتصر، الذي تحول من مدافع عن القيم والسلام، إلى ناشر للاضطراب، وكان عهد بايدن الحالي، هو أسوأ العهود، وأكثرها انحيازاً لأدوات التدمير، تدمير القيم، ومن بعدها السلام والاستقرار الدوليين!

قد لا يكون دونالد ترامب رئيساً مثالياً يحقق أحلام الأمريكان، ويوقف تداعيات الهيمنة على العالم بمفاهيم القوة، ولكنه في الوضع الحالي هو الأفضل، لأنه واضح وصادق وغير متردد، ولا يبحث عن معارك وحروب مفتعلة ليثبت جدارته، ومثله يمكن التعامل معه ومعرفة نواياه!