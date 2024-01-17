الإمارات بلاد فوق الادعاءات

الناس أحرار في ظنونهم ما لم يسيئوا إلى غيرهم، لأن الظن السيئ إثم، كما أن للناس فيما يعشقون مذاهب (وهو شطر بيت اختلف الرواة والكتب في نسبته وفي بدايته، فنسب إلى كثيرين، منهم أبو فراس الحمداني وأبو نواس وغيرهما)

أما ما نسب لأبي فراس الحمداني فقوله:

ومن مذهبي حبُّ الديار لأهلها

وللناس فيما يعشقون مذاهبُ

وهم أحرار فيما يعشقون ويؤمنون، لكنهم إذ يتخذون من الاتهامات والادعاءات الباطلة ديناً ومذهباً يرمون به الآخرين، فإن الحرية تنتفي تماماً، وتصبح ادعاءاتهم مجرد أقوال متهافتة ومكذوبة، لا تستحق الالتفات إليها أو الرد عليها ومجادلتها، لأنك إذا تجادل قولاً أو شخصاً، فإنما تنزله منزلة كبيرة وترفع قدره، أما الكذاب والمتقول وصاحب الفتن فلا يستحق ذلك، وهذا ما سارت عليه دولة الإمارات في سياساتها ومواقفها ومساعيها مذ وجدت وحتى اليوم، إنها تترفع عن أمثال هؤلاء.

إن الإمارات وشعبها، منذ تأسست ووجدت وأياديها ممدودة بالخير والتعاون والعطاء للجميع، ومن يجهل، ومن في قلبه مرض، ومن يخدم أجندات وسياسات مشبوهة على حساب الحق وقول الحقيقة، فإنه وشأنه لن يضرنا نباحه ولن تفيدنا شهادته، فالتاريخ والواقع يشهدان وكفانا ذلك، إن هذه الحملة المعروفة الأهداف، التي لم يتورع أصحابها عن النيل من تاريخ دولة عربية مسلمة وشعب مسالم ملتزم بقضايا أمته، لم يتوانَ يوماً عن المسارعة والمشاركة وأداء ما عليه أياً كان وأحياناً قبل الجميع وأكثر من الجميع، ولو بسطنا الحوادث والأدلة لما كفتنا الصحف ولا أسعفنا الوقت.

يد الإمارات ممدودة من بلاد المغرب وحتى أطراف الصين ومن شمال العالم إلى جنوبه، في قلب الأزمات والزلازل والكوارث وأراضي الألغام والحروب والفيضانات و... إنها حاضرة، جاهزة ومستعدة، كان ذلك نهج المؤسس زايد وبقي ميراثاً وسياسة لمن جاءوا بعده، والشعب على إخلاصه لدم العروبة وجذوة الإسلام، وأما هذه الأفواه المتشدقة بالكذب والاتهامات فيصدق فيها قول الشاعر العربي:

لو كل كلب عوى ألقمته حجراً

لأصبح الصخر مثقالاً بدينار