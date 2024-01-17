الأمريكيون اليهود واليوم التالي لحرب غزة

لا يجادل أحد ولا يشكك في المكانة العظمى للولايات المتحدة على قمة النظام الدولي، ولا في صلتها الوثيقة بقدر أو آخر، بالكثير من القضايا التي تعتمل داخل أو فيما بين عناصر هذا النظام.

ومع ذلك، هناك شبه إجماع بين فقهاء العلاقات الدولية، على أن ما تنشغل وتهتم به مؤسسات الحكم والإدارة في واشنطن على صعيد السياسة الخارجية، لا يقع بالمطلق ضمن أولويات اهتمامات سواد الأمريكيين. مفارقة كهذه تبدو مثيرة للاستغراب والدهشة.

المواطن الأمريكي يعني، قبل أي شيء، بالشؤون والشجون الموصولة بدواليب حياته ومعيشته الشخصية والمجتمعية، داخل جدران الدولة.. من قبيل دور الحكومة الفيدرالية مقابل أدوار سلطات الولايات والمحليات، معدلات الازدهار أو النكوص الاقتصادي، الضرائب، البطالة، القوانين المتعلقة بالضمان الصحي والحماية الاجتماعية والحقوق والحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء..

ولا يترك الانغماس الشعبي المفرط في هذه السياقات سوى هوامش ضيقة، للوقوف عند ما يجري على ضفة التعاملات الخارجية، وبين ما يستحق الانتباه. عربياً على الأقل، أن السياسة الأمريكية الشرق أوسطية، وعلى رأسها العواطف الجياشة المرتبطة بإسرائيل، لا تحظى باستثناء لافت في هذا الإطار.

تتجلى هذه الحقائق وتطفو في مواسم التفضيلات والمنافسات الانتخابية الرئاسية والنيابية. وبيت القصيد هنا، أن تراتب الاهتمامات بين القضايا الداخلية والخارجية لدى جماعة الأمريكيين اليهود، لا يكاد ينحرف عن هذا النسق أو الاصطفاف العام..

بمعنى أن غالبية أصوات أعضاء هذه الجماعة (2 % من عدد السكان)، تتوزع وفقاً لمحددات تصويت مواطنيهم الأمريكيين.. فالناخب اليهودي، خلافاً للشائع، لا يمنح صوته بشكل حاسم بحسب مواقف المرشحين وأهوائهم تجاه إسرائيل.

غداة الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020، كشف استطلاع أجرته منظمة ((جي ستريت))، أن القضايا الرئيسية التي وجهت الأصوات اليهودية هي فيروس كورونا (54 %)، تغير المناخ (26 %)، التأمين الصحي (25 %)، الاقتصاد (23 %).. وأشار 5 % فقط إلى إسرائيل كأحد المواضيع التي تشغلهم أولاً، مقابل 9 % في انتخابات 2016 !.

رب قائل هنا بأن أكثر من ثلثي أصوات اليهود عادة ما تنحاز للمرشحين الديمقراطيين. هذا صحيح، لكن هذا السلوك لا يختص به اليهود وحدهم، وإنما يسم توجهات معظم الناخبين غير البيض من ذوي الخلفيات الأقلوية، كالأفارقة الزنوج والملونين والهنود والآسيويين والمسلمين والعرب..

نتأكد أكثر من هشاشة المحدد الإسرائيلي في خيارات الأمريكيين اليهود، الانتخابية بالذات، عند تأمل ما كان من أمرهم مع دونالد ترامب.. فهذا الرجل كان الأمريكي الوحيد الذي أوفى بكل وعوده الانتخابية لإسرائيل بعد أن تسيد البيت الأبيض..

إذ اعترف بسيادتها على الجولان المحتل، وأقر بالقدس عاصمة لها ونقل سفارته إليها، واتخذ من رئيس وزرائها نتنياهو ولياً حميماً مسموع الكلمة، وتجاوب مع رغبتها في إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، وأغلق الممثلية الفلسطينية في واشنطن، ودعا إلى تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا)).. وعلى الرغم من هذه العطايا ونحوها، صوت 77 % من اليهود في انتخابات 2020 لصالح منافسه بايدن!.

واقع الحال أن الأمريكيين اليهود ليسوا سواء ولا يمثلون كتلة سياسية صماء، بيد أن قطاعات كبيرة منهم، تعارض أحقية إسرائيل في التعبير عنهم والتحدث باسمهم.. ومن أراد مقاربة نوازعهم وانحيازاتهم ومواقفهم إزاء عوالم الآخرين، فليتحر ذلك في غمار ما يحرك سائر دوائر المال والأعمال الأمريكية، بمعزل نسبي واسع عن العواطف اللاهوتية.

داني دانون، مندوب إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، وضع إصبعه تماماً على هذا القصد حين قال ((إن أموال اليهود في أمريكا أهم من أصواتهم)).

تقديرنا أن حرب غزة الجارية أفصحت جهرة عن الوحش الكاسر الرابض في تضاعيف إسرائيل، الدولة التي تدعي أنها مرجعية اليهود.. ذلك الوحش الملتاث الذي لم يبد، في حربه على الفلسطينيين، اكتراثاً بأية ضوابط أخلاقية أو قانونية تتفق مع شرائع السماء والأرض.

اعتماداً على كثير من المؤشرات والمعطيات الأولية، نحسب أن هذا المشهد الصادم راح يؤسس لردود أفعال ستتصاعد وتيرتها لدى غالبية الأمريكيين اليهود، القوى الشابة منهم بخاصة. وهي ردود تنطلق راهناً، وسوف يتسارع انطلاقها مستقبلاً، في اتجاهين متضافرين:

أولهما، زيادة الاهتمام بالمؤثر الإسرائيلي في سياسة واشنطن الخارجية. ثانيهما، وهو الأهم، الابتعاد بمسافة أكبر عن هذا المؤثر، وتسخيف مزاعمه والتبرؤ من أفاعيله..

كونه بتعبيرات بعضهم يوغل في انتهاك القيم الليبرالية والحقوقية والإنسانية السوية، وذلك بحيثيات قد تفضي إلى دفن النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط والبحرين المتوسط والأحمر، وينبغي وضعه تحت مبضع الانتقاد والتخلي عن دعاوى تقديسه.