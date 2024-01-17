الثقة التي يحتاجها الموظف المتميز

تختلف درجات طموحات كل موظف، وأيضاً تختلف الاهتمامات، لكننا جميعاً نتفق على أهمية الارتقاء الوظيفي والحصول على فرصة للإبداع والتميز.

وهذا الجانب تنبهت له كبرى قطاعات الأعمال في العالم، وتنبهت أيضاً للتطلعات المشروعة التي تسمى طموحاً، فأولت الموظف المتميز المبادر الاهتمام ومنحته التشجيع والحافز ليحقق تميزاً أكبر وأعظم، هذه السياسة التشجيعية زادت الأعمال؛ وبالتالي باتت المنجزات ماثلة وواضحة، ولم تعد هناك أشكال للتواني أو التباطؤ في إنهاء المهام الوظيفية اليومية.

غني عن القول أن الإدارة وفنون التعامل مع الموارد البشرية باتت علماً يتطور يومياً، والنظريات في هذا الحقل متواصلة والتحديث مستمر، ومن الأهداف الرئيسية في هذا السياق أن يحدث إنجاز وفق تنظيم يراعي العدالة والحقوق؛ لذا كان من المواضيع الحيوية التي وضعت من أجلها العديد من الدراسات والآراء من كبار الإداريين في العالم.

تلك التي تتعلق بالثقة بالموظف، بمعنى متى يتم منح هذا الموظف الثقة التي تمكنه من التوسع في عمله وتقديم المزيد للمنشأة؟ ومن هذا الموظف؟ وكيف يتم تحديده واختياره؟ كما أسلفت فإن هناك العديد من البحوث في هذا السياق، وهذا الموضوع هو مثار بحث وتقصٍّ حتى اليوم.

في عالمنا العربي بصفة عامة، نحتاج فعلاً لتعميم هذا المفهوم ((منح الموظف المزيد من الثقة))، بل ونشره على نطاق واسع ومحاولة العمل به. وترقيته كمسؤول، يجب منحه صلاحياته واستقلاله، ودعمه في الاجتماعات، حتى يكون واضحاً أمام زملائه متمتعاً بالثقة والصلاحيات التي تم منحها له. إذا لم نفعل ولم ندعم مثل هؤلاء الموظفين، فإننا في الحقيقة نكون قد أحبطناهم وقللنا من إنتاجيتهم لا أكثر.