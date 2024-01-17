أراد السلطان سليمان القانوني أن يعيد بناء إحدى السرايا القديمة، فقام بتكليف المعماري الشهير سنان باشا بتلك المهمة، ولكثرة متابعته لسير العمل فقد استرعى انتباهه قيام سنان باشا بتغيير المجموعة الأولى من العمال، والتي قامت بهدم السرايا القديمة بمجموعة مختلفة تماماً، فأمر باستدعائه وسأله عن ذلك، فقال له المعماري الذكي: ((يا سيدي، إنّ من يصلح للتدمير لا يصلح للتعمير))!

تبدو المعلومة بسيطة وبديهية، لكنها تَعْسُر على البشر وعلى الحُذّاق أيضاً، حتى لَيُخَيَّل إليَّ أحياناً أنَّ هناك فجوة وعي بين ما نعلم وما نشاهد أمامنا، فيصعب على البعض إسقاط القاعدة على الوضع القائم، ولو لم تكن هناك فجوة لما رأينا هذه الصدمات لدى البشر مما نرى ونشاهد وما كشفته أحداث غزة المأساوية خلال أيامها التي جاوزت المئة!

لن أتحدث عن جرائم الصهاينة واستهدافهم المتعمد للمدنيين، ولن أكتب عن نيتهم المُبَيَّتة مع كامل الإصرار على عدم استثناء أي أحد من آلاف الأطنان من المتفجرات والقنابل المحرمة دولياً التي كانت تنهال دون توقف طيلة هذه الشهور الطويلة على رؤوس المدنيين العُزَّل، فلا نرى إلا جثثاً متفحمة وأشلاء ممزقة لأبرياء وأطفال ونساء وشيوخ، مع تمالؤٍ غربي ومناصرة فجة لهذا الإجرام دون حياء!

لا يكترث ساسة الغرب، وأمريكا أولهم، بسقوط قرابة 30 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف جريح، وهدم كلياً أو جزئياً ما يزيد على 360 ألف وحدة سكنية ومئات المستشفيات والمدارس ووحدات الدفاع المدني وتدمير واسع للبنية التحتية للقطاع، كل ذلك لا يحرك ساكناً لدى أولئك الساسة وإعلامهم الموجّه، وهو أمر يصعب فهمه على من يحمل مثقال ذرّة من إنسانية أو رحمة.

لذلك لم يكن مستغرباً ذلك الغضب الكبير الذي اجتاح قطاعات كبيرة من شعوبهم وتنديدهم بتلك الجرائم وموقف حكوماتهم الذي لا يُمثِّل الرأي العام لتلك الشعوب وسقوطها الذريع في اختبار القيم والمبادئ التي طالما تشدّقت بها!

لم يخطئ من سمّاها غزّة الكاشفة، فقد كشفت نفاق الغرب وسقط قناعه الذي غشّنا به طويلاً، فالعدالة تسقط لديه إن كانت ضد مصالحه أو صالح أتباعه، والقيم الإنسانية العليا لا مكان لها عندما يكون هواه على خلافها، وسلاسل المقاهي التابعة له .

والتي تؤكد ليل نهار أنها لا تستغل الأطفال في زراعة المحاصيل ولا تلوّث المياه، نجدها لا تخجل من دعم مذابح الإبادة هذه بل وتقدم المعونات المالية من أجل مزيد من عمليات القتل الممنهجة، وجمعيات البيئة والحفاظ على الأنواع النادرة من الأحياء الحية والتي تتباكى على شبه انقراض نوع من الصراصير لا نسمع لها همساً في التنديد بإبادة شعب كامل على مرأى من الدنيا، أي فجور بلغه هؤلاء!

ما أتت به أحداث غزة من إعادة وضع القضية الفلسطينية ومأساة هذا الشعب الباسل في بؤرة الأحداث، وكشفها لكل ما كان يجري من جرائم وانتهاكات طيلة هذه العقود السبعة في تعتيم إعلامي، وهو الأمر الذي قلب الرأي العام العالمي ((الشعبي)) ضد الحكومة الصهيونية، وكل من يدعمها من ساسة الغرب.

وما استدعاه صمود الشعب الفلسطيني وصبره من بحث الآلاف المؤلفة حول العالم عن دين هذا الشعب الذي أوجد لهم هذا الثبات العاطفي المذهل ودخول أعداد كبيرة للغاية في الإسلام جراء هذا البحث، إلا أن كل ذلك لا بد أن لا ينسينا النقطة الأهم وهي: المأساة نفسها!

كتب أحد أهالي غزة كلاماً ينفطر له القلب لا أذكر نَصَّه، ولكن أتذكر معناه وهو يقول إنّه يقرأ فخر المسلمين والعرب وأحرار العالم بصمودهم، وكيف يكيلون لهم المديح، ويدعون لهم بالانتصار وانحسار الظلم و القهر عنهم، وكأنّ الناس يريدون إراحة ضمائرهم وإسقاط العتب عنهم في خذلانهم لإخوانهم بالدعم الإنساني، وإحراجهم لأولئك المرابطين الصابرين بأن لا يستطيعوا طلب العون وهم يسمعون ذاك الثناء!

لا عذر لأحد بأن لا يمد يد المساعدة لهم، بلقمة طعام أو شربة ماء أو قطعة ثياب أو فضل كساء، فليس لهم بعد الله أحد سوانا، فالوقت وقت تراحم لا وقت لوم، فساسة الغرب قد وضح موقفهم وأعلنوه دون خجل، هم مع القتل والدم والتهجير والانتقام، تعرف كبيرتهم أنها قامت على أشلاء سكانها الأصليين، فكيف نتوقع أن تأسى لحال شعب يُقتّل ويُهجَّر من صنيعتهم، وأنّى يأتي خير ممن لا يعرفه وكيف تأتي الرحمة ممن لا يعرفها، إنّ من يصلح للتدمير لا يصلح أبداً للتعمير!